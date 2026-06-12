La carta al director de 'El País' con la que muchos se sentirán identificados: "¿Qué futuro me espera?"

En las últimas horas, una carta al director de El País está recorriendo España por la crudeza de lo que en ella se narra. Muchos jóvenes se verán representados en sus líneas, pues la autora de ella podría ser cualquiera de los que pertenecen a una generación que no ha tenido las cosas nada fáciles.

Amanda Gil Conesa, de 32 años y residente en Madrid, ha contado la incertidumbre a la que se tiene que enfrentar cada día. Tras dejar un trabajo que acabó agotándola, ahora está opositando sin saber qué será de su vida a corto medio plazo.

"Una de la madrugada. Tengo 32 años y me encuentro sentada en la taza del baño de casa de mis padres mientras pienso qué futuro me espera. Mejor dicho, qué presente tengo", expone esta joven en El País.

"Lo dejé para opositar y ahora me enfrento a procesos con más de 20.000 personas, entiendo, igual de desesperadas que yo. Antes de encender este cigarro, me he pasado LinkedIn", añade esta chica en su carta al director.

"Y por eso pienso qué presente me queda, nos queda, a los que nos sacamos una carrera universitaria hace más de 10 años y ya no podemos realizar convenios de prácticas, pero tampoco tenemos los cinco años mínimos de experiencia que solicitan las empresas", se pregunta.

Al reflexionar sobre su presente y su futuro, se acuerda de su padre, "que sin estudios, a base de trabajo, consiguió trazar una carrera profesional sólida". Seguidamente, compara su situación asegurando que está "en este extraño limbo".

"Supongo que estamos condenados a enfrentarnos a 20.000 personas por una plaza mientras robamos Orfidal en casa de la suegra y fumamos en la taza del WC de la de nuestros padres a la una de la madrugada. Qué futuro", sentencia Amanda.