La cristalina respuesta de un profesor cuando dicen que "ningún alumno suspende porque quiere"

El graduado en Física y profesor de Matemáticas Pedri Martínez, también creador de contenido en TikTok (@pedrilegend), donde acumula más de 90.000 seguidores, ha respondido a un vídeo que ha visto en el que defienden que "ningún alumno suspende porque quiere".

"Hoy he visto un vídeo de una persona que decía que ningún alumno suspende porque él quiere, que los alumnos suspenden por motivos psicológicos, neurodivergencia, etc, y que por favor los profesores de la ESO, como diciendo que no hacemos lo suficiente, que hagamos todo lo posible", ha expresado al principio del vídeo.

Lo primero que ha dicho es no saber si esa persona en concreto ha entrado en un aula o si está todos los días con "20 o 30 alumnos por aula": "No estoy de acuerdo, yo creo que intento dar las matemáticas, por lo que yo entiendo desde mi punto de vista, siempre la ESO al alcance de todo".

"Cansa que pongan el dedo en el profesor"

"Me gusta que todo el mundo tire para adelante, que nadie se quede rezagado, intentar que dentro de la dificultad y abstracción de las matemáticas, sea atractivo para que todo el mundo pueda avanzar y estar motivado", ha defendido. Si hay que hacer "abstracciones", advierte hacer todas las posibles.

Ya le "cansan" los discursos de "poner siempre el dedo en el profesor": "Tenéis que adaptar, esforzaros para que el alumno apruebe". Por supuesto, ha señalado que hay que comprender que "no es que el profesor tenga que estar 100% preocupado en que tú apruebes, sino que tú también".

Pedri es de los que piensan que "yo te ayudo, pero que todo el mundo evidentemente tenemos problemas y nuestras cosas en la vida, pero sí, hay alumnos que sea por X o por Y, que pese a todo lo que hacemos, no les da la gana".

Ha concluido que en un mundo ideal cogería a sus 25 alumnos y se sentaría con cada uno una hora a enseñarle matemáticas, explicarle "a su forma" o "como le gustara": "Pero en el aula no es así".