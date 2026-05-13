Críticas a Arcángel por sus palabras sobre la 'conquista' de América: "Nosotros éramos indios"

La última semana ha estado marcada por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso en México, donde defendió el papel de España en la "conquista" de Latinoamérica y, especialmente, el papel de Hernán Cortés en un acto finalmente cancelado por la Iglesia mexicana.

A pesar de las críticas por parte del gobierno mexicano y de numerosos historiadores, ha habido quien ha querido hacer un llamamiento "a favor" de las declaraciones de Ayuso. Es el caso del reguetonero puertorriqueño Arcángel, quien actuó este lunes en el Movistar Arena, y ensalzó el supuesto "legado" español en América Latina.

“Yo sé que ustedes dicen latinos, pero para mí nosotros no somos latinos, nosotros somos hispanoamericanos. Los verdaderos latinos son los españoles, los franceses y los portugueses”, comenzó diciendo el artista.

El cantante, que se encuentra en España con su gira la 8va Maravilla World Tour, aseguró estar "orgulloso" de toda la herencia hispana recibida. "Orgulloso de todas mis creencias, orgulloso del idioma que cargo, orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz. Porque nosotros éramos indios. Llegaron esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer", dijo.

Además, quiso criticar a los líderes como la mexicana Claudia Sheinbaum, el colombiano Gustavo Petro o el brasileño Lula Da Silva, que piden que España se disculpe por los hechos llevados a cabo en la "conquista" de América y que ha admitido hasta el rey Felipe VI.

"Los cabrones que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América. Cabrón, ¿y esa estupidez, cabrón? ¿En qué mundo tú vives, hijo de puta?", reprochó el artista. “Ah, que se robaron el oro, que esto. Cabrón, ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió, hijo de puta?", añadió.

El cantante de Puerto Rico, que fue detenido en 2019 por un presunto delito de agresión y violencia de género a su pareja en Las Vegas (EEUU), recalcó que "no hay que pedir disculpas a nadie". "Estoy orgulloso, adoro mi madre patria, España. Dame una bulla, por favor", añadió antes de hacer un alegato por el español como idioma: "Me encanta mi idioma. No me imagino hablando italiano, francés ni chino. Todo eso suena feo. Me gusta lo que hablo yo, cabrón".

Sus palabras han despertado cantidad de críticas en redes sociales, donde muchos latinoamericanos han criticado duramente sus palabras y su posicionamiento a favor de la "conquista".

La polémica no es algo nuevo para el reguetonero, más allá de las denuncias por agresión, Arcángel acumula también críticas por compartir mensajes misóginos en redes sociales. "Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el culo en redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan se distinguen y se catalogan como damas", escribió en su cuenta de Instagram en 2021.