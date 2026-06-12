Jeff Bezos (Amazon) compara la IA con un cuchillo: "No querrás prohibirlo por accidente porque pueda usarse mal"

No se puede prohibir la inteligencia artificial como no se pueden prohibir los cuchillos. Este alegato de Jeff Bezos, el creador e histórico responsable de Amazon, ha llamado la atención.

Para una de las grandes fortunas del planeta, por momentos la primera, "No queremos prohibir accidentalmente el cuchillo porque puede usarse de forma indebida". "Los cuchillos son herramientas importantes y sí, de vez en cuando alguien hace un mal uso de ellos, pero no se puede decir que la solución sea decir: 'Vale, no más centros de datos, ¿verdad? No más cuchillos'. Ese no es un enfoque inteligente para la regulación".

Así se ha expresado Jeff Bezos en una entrevista para el medio estadounidense CNBC, donde defiende aplicar algún tipo de control legal sobre la expansión y uso de la IA y los centros de datos, pero no con posturas prohibicionistas.

"Hay mucho que decir a favor de una regulación gubernamental adecuada para mejorar la seguridad de los productos, etc.", afirmó en la entrevista. "Y no veo por qué no se aplicará en algún momento a las nuevas herramientas que está desarrollando la IA."

A su juicio lo que hay que regular es "el nivel de aplicación", añadió.

A la mente detrás del gigante Amazon, la IA no le es algo secundario. Desde que dejó el puesto de director ejecutivo de Amazon en 2021, Jeff Bezos se convirtió en codirector ejecutivo de Prometheus, una empresa de IA física fundada junto con Vikram "Vik" Bajaj, responsable de la empresa de ciencias biológicas de Google, llamada Verily.

De momento, Prometheus ha recaudado 12.000 millones de dólares (algo menos de 10.400 millones en euros) en una ronda de financiación. Al respecto, Bezos apuntó que esa cantidad "es una parte importante de los fondos que hemos recaudado".

"Y una de las razones por las que hemos tenido que recaudar una cantidad significativa de fondos es porque lo que hacemos requiere mucha capacidad de procesamiento", aclaraba acto seguido en su intervención en la CNBC.

Preguntado sobre los fines de Prometheus, Bezos dejó claro que su joven compañía no busca fabricar robots, sino crear modelos de IA que transformen el futuro de la ingeniería y la manufactura, logrando así su objetivo de crear un "ingeniero general artificial".