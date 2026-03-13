Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Carlos Vives defiende a Julio Iglesias: "Las mujeres son la obra suprema de la creación. Yo aprendí de él"
Virales
Virales

Carlos Vives defiende a Julio Iglesias: "Las mujeres son la obra suprema de la creación. Yo aprendí de él"

El cantante defiende al artista español. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Carlos Vives, durante su concierto en MadridEuropa Press via Getty Images

El cantante Carlos Vives ha salido en defensa de Julio Iglesias después de que dos mujeres lo acusasen de abusos en un reportaje de investigación de Eldiario.es y de Univisión.

Las dos mujeres implicadas presentaron el 5 de enero una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presuntas agresiones sexuales y acoso sexual, trata de personas y delito contra los derechos de los trabajadores. 

Finalmente fue archivada por "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".

"La Audiencia Nacional, siguiendo los criterios marcados por nuestro más Alto Tribunal, ha interpretado reiteradamente [...] que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país", decía el escrito de la Fiscalía.

Carlos Vives apoya a Iglesias

En una entrevista recogida por la agencia Europa Press, Carlos Vives ha hablado de las acusaciones contra el cantante español y ha dicho: "¿Qué motivo tendrían? ¿Qué razón hay ahí, rara, para hacerle eso a Julio?". 

"Yo sólo tengo agradecimiento con Julio como hispanoamericano, por su música. Todas sus canciones nos llegaron al alma, quién sabe qué hay, bueno, muchas cosas raras pasan a veces pero yo lo quiero y vivo muy agradecido con él", ha añadido el artista. 

Sobre si se cree la versión de Iglesias, que ha negado todas las acusaciones y que ha adjuntado conversaciones con las mujeres que lo han acusado, ha dicho que que obviamente sí. 

"Que somos coquetos. Yo tengo algo de Julio, de mi coquetería, pero claro de la coquetería de la cosa bonita de amar a las mujeres porque es que la mujer es la obra suprema de la creación", ha añadido. 

A él, la mujer le parece "un ser superior": "Amarlas y quererlas y decirles cosas bonitas este, sí, yo también aprendí de Julio". Unas palabras que ha zanjado con unas risotadas con los medios allí presentes. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos