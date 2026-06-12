La respuesta de María Jesús Montero a Manuel Carrasco por lo que dice de la prioridad nacional

La secretaria general del PSOE de Andalucía, exministra de Hacienda y exvicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha respondido con un alegato al cantante Manuel Carrasco por lo que ha dicho sobre la prioridad nacional de Vox en el programa de estreno del humorista Manu Sánchez, El perro andaluz, de TVE.

Fue preguntado por la "prioridad nacional" que ha promovido Vox en sus pactos regionales con el PP de Extremadura o Aragón, generando un intenso debate que ha llegado incluso al Congreso de los Diputados.

Para Carrasco, la respuesta es clara: "Creo que no tiene razón de ser. Todos cabemos con una regularización, evidentemente, la que sea, porque tendría que haberla, pero en este mundo todo está muy globalizado y creo que hay que tener mucha sensibilidad con el que está peor y con el que puede que menos".

Hasta destaca que el pueblo andaluz fue "emigrante": "Fuimos a buscarnos las papas a otros lugares, jugar con eso me parece ruin. Me parece que necesitamos a la gente que viene de bien aquí, eso enriquece nuestra cultura y creo que además nos hace mejores personas". Por ello, ha sentenciado avisando de que está "evidentemente en contra" de toda aquella persona "que utiliza eso como arma arrojadiza".

"No pueden ser más acertadas"

De todas las reacciones que han surgido, ha destacado la de la propia Montero, quien se ha dirigido a Manuel Carrasco a través de un mensaje en la red social X: "Querido Manuel Carrasco, no pueden ser más acertadas tus palabras".

"Las andaluzas y los andaluces sabemos bien lo que significa tener que irnos a buscar, como dices, 'las papas' fuera de nuestra tierra. Por eso defendemos la dignidad y los derechos de quienes hoy vienen a trabajar y a labrarse un futuro en nuestro país", ha defendido Montero.

También le ha dedicado unas palabras a Manu Sánchez por el estreno del programa: "Enhorabuena por tu programa, gran éxito el de ayer. Gracias por poner acento y corazón andaluz y todo lo que haces".