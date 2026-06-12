Una incidencia técnica obliga a bajar del avión al papa León XIV, que no ha llegado a despegar

Parece que la visita del papa León XIV a España aún no ha terminado. El avión en el que se encontraba el papa León XIV, quien tiene previsto ir a Roma, ha sufrido una incidencia en el sistema técnico que ha dejado parado el avión— un Airbus 320 de Iberia— en la pista, lo que ha obligado al religioso a regresar a la terminal del aeropuerto de Los Rodeos.

El avión— que ya llevaba retraso de por sí y que debería de haber salido a las 15:20 horas— no había llegado a despegar en el momento de la incidencia. El rey Felipe VI, quien momentos antes había estado con el religioso, ha sido quien ha acompañado al pontífice hasta la terminal del aeropuerto tras la incidencia. Ambos han regresado juntos mientras hablaban, con una apariencia bastante relajada.

Su visita consigue despertar un mayor interés por su figura entre los españoles

El religioso tenía previsto viajar hasta Roma después de pasar una semana en nuestro país, donde ha podido visitar rincones como la Sagrada Familia o el estadio Santiago Bernabéu e incluso ha intervenido el Congreso de los Diputados, algo que solo ha hecho este papa.

El último día de su visita— que según varios expertos en Iglesia consultados por EuropaPress ha conseguido despertar un mayor interés por su figura entre los españoles—ha realizado una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Allí, León XIV ha querido ofrecer unas últimas palabras y ha asegurado que se encuentra "conmovido" por el "gran afecto" recibido.