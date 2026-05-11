Lo que dice Revilla sobre quienes no querían el fondeo del Hondius es para que Clavijo se lo grabe a fuego

Los españoles del MV Hondius ya están en Canarias y el crucero regresa a Países Bajos. Durante las horas previas ha habido una tensión palpable entre el Gobierno canario y el Ejecutivo central. Poco antes de que la embarcación llegara a las costas de Tenerife, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunciaba que no tenía intención alguna de autorizar el fondeo.

No entendía la negativa del Ejecutivo central ante la propuesta de que el pasaje pendiente fuera trasladado en un avión militar español o en uno de Países Bajos. Aseguró sentirse "profundamente decepcionado" con los ministros Fernando Grande-Marlaska y Mónica García. También lamentó un supuesto intento de "ridiculizarle" ante la opinión pública después de que expresara a García su temor ante una respuesta de la IA, asegurando que "las ratas son excelentes nadadoras".

El político cántabro Miguel Ángel Revilla ha dado su opinión sobre quienes han sentido temor, miedo y han expresado su negativa —como Clavijo y miles de usuarios en redes sociales— a que el Hondius atracara en Canarias. En unas declaraciones al programa Malas Lenguas, de TVE, ha dejado una reflexión contundente.

"No entiendo cómo puede haber gente con tan poca solidaridad"

"Es lamentable. Yo no puedo entender cómo puede haber gente con tan poca solidaridad, un barco además que tiene a 14 españoles, pero bueno, si es una mini epidemia controlada, donde todos los expertos de la OMS han dicho que esto está completamente controlado... Y ver gente que incluso impide que puedan desembarcar a la gente que está con ese problema", ha defendido.

Ha señalado que siempre trata de ponerse en el "papel" de los demás cuando analiza un tema. "Si fueran sus mujeres, sus hijos, sus familiares... ¿Dirían lo mismo? pues hay que ponerse en la situación de esa gente a la que les ha ocurrido esto en alta mar y qué menos que guardando la seguridad de los demás, que está garantizada", ha reflexionado.

"Esto no es el coronavirus, hombre"

De hecho, ha asegurado que jamás ha visto "un mayor despliegue" para lo que ha calificado como una "minicrisis": "Esto no es el coronavirus, hombre, ya lo han dicho miles de expertos".

Ha concluido recordando que "es una cepa que tiene un recorrido muy limitado y de transmisibilidad muy pequeña": "No me llena de orgullo pertenecer a la especie humana y convivir con esa gente que tiene tan poca solidaridad".