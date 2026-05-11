Le ponen al secretario de Estado de Sanidad lo que dice Esperanza Aguirre del Hantavirus: su réplica, incontestable

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha respondido en Al Rojo Vivo a las palabras que ha dejado Esperanza Aguirre sobre la crisis del hantavirus, de la que ha hablado sin tener ninguna autoridad en la materia.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado "indignada" con el Gobierno de Perdro Sánchez porque, según ella, todo esto de la retransmisión del fondeo del Hondius en Tenerife ha sido "una cortina de humo".

Eso sí, ha metido la pata y ha dicho "con esto el coronavirus" en lugar del hantavirus al acusar al Ejecutivo de montar con todo esto "un programa de televisión".

"No, perdón, no es el coronavirus. ¿Cómo se llama lo de ahora?", le ha preguntado directamente al periodista de laSexta. Al indicarle que este brote se llama "hantavirus", la expresidenta de Madrid ha dicho "eso, hantavirus".

También ha criticado Aguirre que España haya aceptado que el buque fondee en sus costas y se haga cargo del operativo y se ha preguntado "por qué razón un barco de los Países Bajos no se va a Países Bajos".

"Yo le oí al de la OMS. Le preguntó a Pedro Sánchez si querría él aceptar el barco, y Pedro Sánchez le dijo entusiasmado. La ministra de Sanidad, imagínate, que la quieren echar", ha dicho Aguirre, sumándose a los bulos y conspiraciones de la ultraderecha tuitera.

En el programa de Antonio García Ferreras le han puesto a Padilla las declaraciones de Aguirre y la ha despachado en pocos segundos: "Como pueden entender me da absolutamente igual lo que diga Esperanza Aguirre".

"Llevo una semana en esto, llevo tres días aquí en Canarias trabajando 18-20 horas al día. Hoy estábamos aquí a las 7 de la mañana para monitorizar el repostaje del barco y el avituallamiento y, durante la tarde, el final del operativo", ha dicho Padilla.

Y ha sentenciado: "De entre todas las opiniones formadas y autorizadas para abordar este problema, la de Esperanza Aguirre no se encuentra entre mis favoritas".