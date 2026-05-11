Carlos Alsina valora así el papel del Gobierno con el hantavirus: a muchos puede que sorprenda

Carlos Alsina ha dedicado uno de sus monólogos matutinos a analizar cómo ha gestionado el Gobierno de España la crisis del hantavirus. Este fin de semana el barco MV Hondius, donde viajaban 152 personas, ha fondeado en Tenerife y los pasajeros han ido viajando, de forma escalonada, a sus países de origen.

Esta operación ha sido noticia en los medios internacionales y ha sido aplaudida tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como por los países implicados en el rescate de los afectados.

Por ejemplo, el presidente del Gobierno neerlandés, Rob Jetten, ha mandando un mensaje en X al Gobierno de España en el que ha agradecido "la buena y constructiva cooperación entre ambos países en los últimos días".

En su editorial, Alsina se ha sumado a los halagos al Gobierno de España: "Cuando una crisis se resuelve bien no pasa nada por decirlo y por celebrarlo". Eso sí, ha comentado antes que entendía las reticencias del gobierno de Canarias a que se llevase a cabo el fondeo porque no les habían informado debidamente de qué se iba a hacer allí.

"Cuando una crisis se resuelve bien no pasa nada por decirlo y por celebrarlo" Carlos Alsina

Se ha hecho el locutor de Onda Cero de que los medios internacionales han contado en sus crónicas que la operación de desembarco del MV Hondius "con orden, con eficacia y con sosiego".

"Como si España estuviera sobradamente preparada para asumir una crisis sanitaria como esta y compaginar las dos tareas que ha habido que hacer compatibles: acoger a los viajeros en riesgo y encapsular el virus para que el brote no se extienda", ha dicho el periodista.

"2026 ha sido el anverso de 1918. El Infanta Isabel pero justo al revés. Sin psicosis, sin epidemia, sin pasajeros tirándose al mar y sin lazareto. Según fueron estando listos los aviones para repatriar se fue trasladando a los nacionales de cada país en orden y con concierto. Con la OMS supervisando y con periodistas de medio mundo comprobando que todas las reglas de seguridad sanitaria se cumplían", ha proseguido Alsina.

El periodista ha citado al Papa León XIV, que próximamente visitará Canarias —no en un crucero— y que ha dado las gracias a España por su labor con el barco. "Salvo catástrofe en lo que queda de día, la del Hondius será una página muy menor en la historia de Canarias, que hoy puede explicarle al mundo que incluso prestando ayuda a un barco con hantavirus es capaz de asegurar la salud de quienes residen o hacen turismo en las islas", ha apuntado Alsina.

"Hemos salido en la prensa internacional para bien" Carlos Alsina

Para terminar, el periodista ha tirado un pequeño dardo a PP y Vox por aquello de la "prioridad nacional": "Cuando una crisis se resuelve bien no pasa nada por decirlo y por celebrarlo. Hemos salido en la prensa internacional para bien".

"Incluso la oposición conservadora que desembarcaran los españoles primero, en una suerte de prioridad nacional sanitaria que habrá reconfortado a quienes están pactando gobiernos inspirándose en la famosa prioridad nacional. 'Los españoles, primero' en versión zodiac", ha sentenciado Alsina, cuyo editorial está siendo muy comentado en redes sociales.