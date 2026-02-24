"Estaría bien si se lo quedaran todo": el embajador de Trump avala el derecho bíblico de Israel a ocupar Palestina

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, durante una entrevista con Reuters en Jerusalén, el 10 de septiembre de 2025.

En un contexto de enorme sensibilidad, cuando Israel ha aprobado un plan para expandir su control sobre Cisjordania, el embajador de Estados Unidos en el país ha echado gasolina a chorros al conflicto al defender públicamente el derecho bíblico de los judíos, el pueblo elegido, a quedarse con la llamada Tierra Prometida. Mike Huckabee entiende que el Génesis es un contrato de propiedad en toda regla y puede cumplirse, el derecho celestial por encima del derecho terrenal de otros pobladores, como los palestinos.

"Estaría bien si se lo quedaran todo" es la frase que ha pronunciado, que no deja lugar a dudas sobre su postura y que ha levantado un enorme revuelo diplomático. Mientras en Oriente Medio se llevan las manos a la cabeza, en la Casa Blanca guardan silencio.

Huckabee, exgobernador de Arkansas, quien peleó a Donald Trump la candidatura a la Presidencia de EEUU por el Partido Republicano y es, además, pastor bautista, hizo esta defensa de la causa israelí en una entrevista con el periodista ultraderechista Tucker Carlson el pasado viernes. Al diplomático se le preguntó si creía que realmente los israelíes actuales son los descendientes de los judíos de la Biblia y si tienen un derecho divino al territorio entre los ríos Nilo y Éufrates, tal y como se dice en el libro del Génesis. Hablamos de una zona que actualmente comprende lo que hoy es Palestina, Jordania, Siria, Líbano, y partes de Egipto, Arabia Saudí e Irak. El Gran Israel.

"Para mí estaría bien si lo toman todo. Pero no creo que es eso de lo que estamos hablando hoy aquí", dijo Huckabee. "Hablamos sobre esta tierra en la que hoy vive el Estado de Israel y en la que quiere tener paz, no están intentando quedarse como Jordania, no intentan quedarse con Siria, no intentan quedarse con Irak o ningún otro lugar. Quieren proteger a su pueblo", añadió. Una cosa es que no crea que sea lo que va a pasar; otra, que no le pareciera adecuado o correcto.

Huckabee también aseguró en la entrevista que Israel ha "renunciado" a la totalidad de los territorios bíblicos para limitarse a sus fronteras actuales, aunque las desborda: tiene bajo ocupación Cisjordania, se anexionó Jerusalén Este en 1980 (en estos dos territorios hay más de 600.000 residentes ilegales, sin contar las infraestructuras o las carreteras, civiles y militares) y mantiene una importante presencia militar en Gaza, tras la línea amarilla, que rechaza retirar por el momento pese a que estamos ya en la segunda fase del proceso de pacificación instigado por Washington.

Tras la entrevista, el propio Huckabee ha criticado a Carlson por sus preguntas y ha asegurado que estaban inspiradas en teorías antisemitas. "Lo que no esperaba era una larga serie de preguntas en las que parecía insinuar que los judíos de hoy no son realmente el mismo pueblo que los judíos de la Biblia (...) Sabemos por la genética y grandes volúmenes de literatura escrita que los judíos de hoy pueden trazar su linaje miles de años atrás, al Israel y el pueblo judío de la Biblia", destaca Huckabee.

"Sabemos por la genética y grandes volúmenes de literatura escrita que los judíos de hoy pueden trazar su linaje miles de años atrás, al Israel y el pueblo judío de la Biblia"

Cuando se le insiste en que dijo lo que dijo, lo más que reconoce el embajador es que la suya fue "una declaración algo hiperbólica". Poco después de publicada la entrevista, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén sostuvo que los comentarios de Huckabee “fueron sacados de contexto”. El embajador también publicó varios mensajes en su cuenta oficial de X, acusando a medios de comunicación de informar sobre sus declaraciones sin presentar "el contexto completo", más allá de la incitación supuesta del polémico Carlson.

En realidad, Huckabee no estaba tocando un tema desconocido, sino que él mismo a menudo menciona la Biblia como fuente de verdad histórica. Partidario acérrimo de Israel y cercano al primer ministro, Benjamín Netanyahu, se opone a la existencia de un Estado palestino (aunque está al final de los 20 puntos de su propio presidente, si bien de forma casi quimérica) y ya anteriormente había defendido el supuesto derecho divino de Israel a anexionarse Cisjordania, a la que se refiere como "Judea y Samaria". Es eso lo que hacen los colonos y el gabinete ultranacionalista y religioso de Netanyahu. También es partidario de la línea dura de EEUU contra Irán.

Cuando fue nombrado, Trump aseguró que Huckabee trabajaría "sin descanso para llevar la paz a Oriente Medio", y que el embajador "ama a Israel e Israel le ama a él".

Escandalizados

La declaración del embajador norteamericano va más allá de lo dicho en el pasado por sus predecesores, en muchos casos incluso de religión judía. Su contundencia y el hecho de que barre el derecho internacional ha indignado a los países vecinos, sobre todo porque, desde principios de año, Tel Aviv ha adoptado una serie de medidas que permiten la ampliación de su control sobre la Cisjordania ocupada, dinamitando los Acuerdos de Oslo (en vigor desde 1993) y complicando enormemente la posibilidad de un Estado palestino viable en el futuro.

Países como Arabia Saudí, Egipto o Jordania no tardaron en reaccionar a sus palabras, considerando que Israel "no tiene soberanía sobre los territorios palestinos ocupados ni sobre ninguna otra tierra árabe".

En un comunicado común publicado el domingo 22 de febrero, una decena de países de mayoría musulmana -entre los que se encuentran Turquía e Indonesia, que no se verían afectados- expresaron "su firme condena y profunda preocupación" por estas declaraciones, antes de afirmar su "rechazo categórico a tales declaraciones peligrosas e incendiarias" que, según ellos, "constituyen una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales" y una bofetada a las Naciones Unidas.

Israel, han recordado los países y organizaciones firmantes, "no tiene soberanía alguna" sobre los territorios palestinos ocupados, y han reiterado su apoyo a un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967.

En Palestina, tanto la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como Hamás han condenado igualmente las declaraciones del embajador. El Ministerio de Exteriores palestino ha advertido que estas palabras "contradicen hechos religiosos e históricos, el derecho internacional" y al propio presidente de EEUU, que ha rechazado que Israel se anexione Cisjordania. "Estas declaraciones provocadoras e inaceptables representan un llamamiento explícito a atacar la soberanía de los Estados y el apoyo a la ocupación para continuar su guerra de exterminio y desplazamiento", ha lamentado el Ministerio en su comunicado, que recoge la agencia EFE.

Para Hamás, las declaraciones de Huckabee "representan una clara encarnación de la mentalidad colonialista sobre la que se fundó el movimiento sionista y revelan el alcance del flagrante sesgo estadounidense hacia proyectos de hegemonía y anexión".

Por su parte, la Yihad Islámica Palestina afirmó en otro comunicado que las declaraciones del enviado de Trump suponen una "flagrante traducción de la política estadounidense, totalmente alineada con los proyectos de anexión y judaización", que "desafían el derecho internacional" y socavan "la soberanía de los estados regionales y el derecho de sus pueblos a vivir en su territorio".