El hijo de Rob Reiner, Nick Reiner, se declara no culpable del asesinato a sus padres

Nick Reiner se declaró este lunes no culpable del presunto asesinato de sus padres, el director Rob y su mujer Michele Reiner, en un tribunal estatal del centro de Los Ángeles. Reiner, de 32 años, se enfrenta a dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres el pasado 14 de diciembre.

El caso incluye "circunstancias especiales", agravantes que la legislación de California contempla como elegibles para la pena de muerte o la cadena perpetua sin libertad condicional.

De acuerdo con NBC, Reiner vestía un mono de una sola pieza en color canela, llevaba el cabello rapado y solo habló ante el tribunal para renunciar a su derecho a un juicio rápido, lo que implica aceptar que el proceso se prolongue más allá del plazo legal establecido. La próxima comparecencia de Reiner ante el tribunal está fijada para el 29 de abril.

La lectura de cargos estaba prevista para el 7 de enero, pero se retrasó después de que su abogado defensor, Alan Jackson, quien en el pasado ha representado a figuras como Harvey Weinstein o Kevin Spacey, se retirara del caso.

Entonces, a Reiner, quien permanece en prisión sin derecho a fianza, se le asignó como representante legal a la abogada pública Kimberly Green.

El asesinato de Rob Reiner

El director de Cuando Harry Encontró a Sally, Rob Reiner, y la fotógrafa Michele Singer Reiner fueron encontrados sin vida dentro de su casa de Brentwood el 14 de diciembre después de haber sido apuñalados, y el hijo mediano de la familia Reiner fue detenido un día después.

La pareja fue encontrada por su hija, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según contó entonces Los Angeles Times.

Por su parte, Nick Reiner había hablado públicamente sobre su lucha durante años contra la adicción a sustancias. También se le diagnosticó esquizofrenia hace varios años, mientras que algunos medios informaron que estaba recibiendo tratamiento por un trastorno psiquiátrico grave al momento del asesinato, por lo que se espera que esta condición tenga un peso relevante en el caso.