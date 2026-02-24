Pedro Piqueras recuerda qué carteles había en algunos bares durante la dictadura: para que lo escuchen el 19% de los jóvenes que idealizan el franquismo 

El periodista Pedro Piqueras, rostro legendario de los informativos de TVE, Antena 3 y Telecinco, ha recordado cómo era la vida durante el franquismo, justo en un momento en que un 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que aquellas años fueron "buenos" o "muy buenos", según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre.

"Bajo una dictadura todo era tremendo", ha asegurado en una entrevista en el canal de YouTube del periodista Jesús Cintora. "Había carteles que decían: 'Prohibido escupir y hablar de política'. Tú fíjate, qué cosa tan curiosa. Pero había bares en los que ponía eso", ha insistido.

Piqueras ha subrayado que la vida en aquella época "era mucho peor que ahora": "La vida era mucho peor. Hacía frío, mucho frío. Las casas no tenían calefacción. Mis madre hacía un brasero en la calle y luego le echaba un poquito de carbón, de picón, y nos metíamos nosotros y estábamos alrededor de la mesa camilla".

La importancia de la UE

"Quiero decir, que el país ha progresado muchísimo. Y ha progresado muchísimo por la democracia y, sobre todo, ha progresado muchísimo por la Unión Europea. Que se cuestione la Unión Europea como se está cuestionando... eso sí que me parece gravisimo", ha alertado.

"Es decir, el asunto Trump con respecto a la Unión Europea, que prefiere negociar con naciones separadas...esto es un trabajo que viene de la época de Steve Bannon, esto no es algo nuevo. Me parece que es debilitar la UE. Quién, si no, ha ayudado a Farage para que llevara a cabo el Brexit, que ganase el Brexit, en el Reino Unido", ha asegurado el periodista.

"Posiblemente fuerzas extrenas. Hay gente muy trumpista muy trumpista que se dicen nacionalistas de sus países y, sin embargo, parece que estuvieran al servicio de Trump para todo. Esto se está produciendo", se ha lamentado.