Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pedro Piqueras recuerda qué carteles había en algunos bares durante la dictadura: para que lo escuchen el 19% de los jóvenes que idealizan el franquismo
Virales
Virales

Pedro Piqueras recuerda qué carteles había en algunos bares durante la dictadura: para que lo escuchen el 19% de los jóvenes que idealizan el franquismo 

Lo ha dejado claro en una charla con Jesús Cintora. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Los periodistas Pedro Piqueras y Jesús Cintora
Los periodistas Pedro Piqueras y Jesús Cintora, durante la entrevista.YOUTUBE / JESÚS CINTORA

El periodista Pedro Piqueras, rostro legendario de los informativos de TVE, Antena 3 y Telecinco, ha recordado cómo era la vida durante el franquismo, justo en un momento en que un 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que aquellas años fueron "buenos" o "muy buenos", según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre.

"Bajo una dictadura todo era tremendo", ha asegurado en una entrevista en el canal de YouTube del periodista Jesús Cintora. "Había carteles que decían: 'Prohibido escupir y hablar de política'. Tú fíjate, qué cosa tan curiosa. Pero había bares en los que ponía eso", ha insistido.

Piqueras ha subrayado que la vida en aquella época "era mucho peor que ahora": "La vida era mucho peor. Hacía frío, mucho frío. Las casas no tenían calefacción. Mis madre hacía un brasero en la calle y luego le echaba un poquito de carbón, de picón, y nos metíamos nosotros y estábamos alrededor de la mesa camilla". 

La importancia de la UE

"Quiero decir, que el país ha progresado muchísimo. Y ha progresado muchísimo por la democracia y, sobre todo, ha progresado muchísimo por la Unión Europea. Que se cuestione la Unión Europea como se está cuestionando... eso sí que me parece gravisimo", ha alertado.

"Es decir, el asunto Trump con respecto a la Unión Europea, que prefiere negociar con naciones separadas...esto es un trabajo que viene de la época de Steve Bannon, esto no es algo nuevo. Me parece que es debilitar la UE. Quién, si no, ha ayudado a Farage para que llevara a cabo el Brexit, que ganase el Brexit, en el Reino Unido", ha asegurado el periodista.

"Posiblemente fuerzas extrenas. Hay gente muy trumpista muy trumpista que se dicen nacionalistas de sus países y, sin embargo, parece que estuvieran al servicio de Trump para todo. Esto se está produciendo", se ha lamentado. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales