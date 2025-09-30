Lo que le dice Felipe VI a Aitana en este momento desata todo tipo de suposiciones: así reacciona la cantante

La cantante Aitana ha sido protagonista en las últimas horas por una escena que protagonizó junto al rey Felipe VI durante la ceremonia de entrega de premios La Vanguardia 2025, que se celebró en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, y donde hubo galardonados de todos los sectores, desde la empresa o el periodismo a la música o la medicina.

Sin embargo, entre todos los premiados pocos acapararon los focos como Aitana. La artista catalana recibió el premio Cultura por su cuarto álbum, Cuarto azul, de las manos de Felipe VI, aunque también estaba en el escenario el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante el momento en el que se hicieron una foto posando Aitana con el premio entre Sánchez y Felipe VI se vivió una escena muy destacada que no tardó en difundirse en redes sociales entre los fans de la artista. El monarca se agachó y le dijo algo a la cantante, mientras ella sonreía y asentía con la cabeza.

"Yo creo que el rey le ha dicho que anuncie ya la gira", ha asegurado un tuitero jugando a tratar de adivinar qué le había comentado. De hecho, a este tuit ha respondido la propia artista diciendo que "exacto".

Entre otras suposiciones para tratar de adivinar este diálogo hay una que se ha repetido mucho. Y es la de que Felipe VI le podría haber confesado que sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, son fans de ella, pero no dejan de ser todo conjeturas.

Además, también se ha difundido de la gala un selfie entre Aitana y Felipe VI en las redes sociales de la Casa Real y en los de la autora de éxitos como Superestrella o Mon Amour. "¡Por cierto he conocido al rey por primera vez! ¡Qué majíssssimo!", escribió la extriunfita en su cuenta de Instagram, donde compartió un carrusel de posados luciendo el vestido con el que ha acudido a la gala. En X, en cambio, escribió lo siguiente: "Sí, lo admito. le he pedido un selfie al rey".