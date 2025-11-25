Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El actor Carlos Iglesias lanza un potente mensaje al ver que un 19% de los jóvenes echan de menos a Franco: se entiende bien a quién se refiere
Virales
Recuerda cómo vivió él la muerte del dictador. 

El actor Carlos Iglesias.
El actor Carlos Iglesias.Getty Images

El actor Carlos Iglesias ha dejado caer un mensaje con un claro destinatario, aunque no lo dice explícitamente, tras ver que, según el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 19% de los jóvenes piensa que el franquismo fue una etapa "buena" y un 21,3% de los españoles la tachan de "buena" o "muy buena".

Iglesias, que estrena estos días La bala, sobre una falangista que se enrola en la División Azul y cae en Rusia, ha explicado en una entrevista en El Confidencial cómo vivió él  la muerte de Franco, de la que se han cumplido justo 50 años.

"Aquello parecía una liberación que a mí me fastidió mucho porque estaba haciendo el servicio militar. Nos acuartelaron creyendo que iba a haber unas revueltas en las calles tremendas. Ya estaba en Cuatro Vientos. Y entonces nos dijeron, bueno, puede pasar de todo en Madrid y a lo mejor hay que salir a las calles. Y dije, espera un momento, que nosotros somos de aviación. Afortunadamente no pasó nada", recuerda Iglesias.

El actor destaca que "afortunadamente o lamentablemente porque a lo mejor hubiéramos precipitado otro tipo de cosas": "Pero no pasó nada. Y ahora, 50 años más tarde tengo el miedo de todo lo que hemos hablado. De lo que puede pensar la juventud. De esta extrema derecha que tenemos". 

Mensaje para "la derecha civilizada" 

Dicho eso, se refiere al PP sin nombrarlo: "También es cierto que tenemos una derecha civilizada que debería dar un poco la cara y decir, vamos a ver, vamos a dejarnos de gilipolleces. Pero están ahí con un miedo ancestral. Y en esas estamos. No estoy muy feliz realmente. Estoy feliz porque hayan pasado 50 años, pero me hubiera gustado que estuvieran superadas muchas cosas que no están superadas".

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, también se ha referido a ese porcentaje de la sociedad que cree que los tiempos de Franco fueron más felices.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Casanova cree que "se puede, se debe, ser crítico con la democracia actual". Pero es contundente: "Otra cosa es que más del 21% de la población española considere que fue 'buena' o 'muy buena' una tiranía de cuarenta años, de vencedores sobre vencidos, una trama de lealtades, corrupción y terror. La fuerza de la mentira".

