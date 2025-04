Luis Zahera revela la pregunta que le hizo un taxista sobre su profesión: difícil de olvidar

El actor Luis Zahera ha ofrecido una entrevista a El Periódico de España, en plena promoción de la película que protagoniza, Tierra de nadie, y en ella no ha dudado en contar algo de lo que no había hablado hasta ahora.

Al preguntarle si cree que le hacen los personajes a medida, el intérprete de Santiago de Compostela ha contestado de forma cristalina. "Hostia es que no sé, hombre yo hago malvados generalmente, pero no me los hacen a medida, intento defenderlos", ha señalado.

Luis Zahera ha defendido, lejos de lo que pueda pensar la gente, que "son por lo general personajes bastante alejados de mí" y, tras ello, no ha dudado en contar la anécdota que vivió con un taxista.

"Preferiría que fuera la gente quien respondiera. Un día un taxista me preguntó si yo era narcotraficante, tal era su percepción. Yo trato de hacer cada personaje distinto, y si parecen todos iguales será que no lo estoy haciendo bien", ha razonado.

Luis Zahera también ha hablado sobre si está de moda y ha reconocido que su profesión "es difícil de analizar". "Cumplo 60 dentro de dos años, cuando era pequerrechiño había dos cadenas, empecé a trabajar cuando comenzaban las tres autonómicas históricas, luego me vine a Madrid e hice pequeños trabajos en Antena 3 y Telecinco, y ya cuando empecé a ser popular aparecieron las plataformas", ha explicado.

"Podría decirse que siempre he estado en el sitio adecuado en el momento preciso. Pero esta profesión funciona mucho por azar, si alguien supiera qué película va a ir bien y cuál mal, harían las películas los bancos", ha ironizado.

