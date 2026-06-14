La posibilidad de un acuerdo de paz entre EEUU e Irán, marcada por la confusión y la contradicción: ¿se firmará este domingo?

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría estar a punto de firmarse. O no. Una vez más, los mensajes que llegan a las redacciones de los medios de comunicación son contradictorios. Mientras que Donald Trump ha anunciado en una de sus concisas publicaciones en su red social que el tratado se firmará este domingo y el estrecho de Ormuz se abrirá "inmediatamente", Irán no parece tenerlo tan claro. Teherán ha descartado un acuerdo inminente, aunque sí ha reconocido avances.

"El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", explicó el líder republicano en su red social, Truth Social. Un mensaje que llegaba después de una jornada de contradicciones. Asimismo, el Gobierno de Pakistán, fiel mediador entre ambos bandos, señaló horas antes que "el acuerdo podría firmarse de forma telemática en las próximas 24 horas".

No obstante, el Ministerio de Exteriores iraní ha descartado que la rúbrica tuviera lugar el domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se concrete en "los próximos días". "Debemos esperar a conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento; aunque no será mañana, no se puede descartar que tenga lugar en los próximos días", aseguró el portavoz de ese país en unas declaraciones recogidas por la agencia IRNA.

Qué incluye el acuerdo, según Trump

En su mensaje, Trump asegura haber logrado que la República Islámica renuncie a sus ambiciones nucleares: "Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición", afirmó. Además, según dice, el acuerdo no incluye ningún "intercambio de dinero" con Irán y permitirá que Estados Unidos acceda al uranio enriquecido iraní para su destrucción.

"Esperamos colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos", declaró. De no ser así, ya amenaza con aplicar una "alternativa definitiva", en una aparente referencia a una nueva ofensiva contra el país.

Qué dice Teherán

La versión de los portavoces iraníes es muy distinta a los reclamos e informaciones difundidas por Donald Trump. Ismail Bagaei, portavoz de Exteriores de ese país, enfatiza que el texto final acordado no es "un acuerdo final" sino "un entendimiento que esboza el marco general de la disputa y establece que la guerra terminará". Eso sí, enfatiza: la cuestión nuclear se deja para más adelante y será discutida "en un periodo de 60 días".

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqch, afirmó durante la jornada anterior que el acuerdo cuenta con dos partes, la primera hace referencia a la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, al levantamiento del bloqueo tanto estadounidense como iraní de Ormuz y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano. La segunda aborda la cuestión nuclear.

El acuerdo se firmará este domingo de forma telemática, según Axios

Según el diario estadounidense Axios, representantes de Estados Unidos e Irán tendrán el domingo una reunión virtual junto con los mediadores paquistaníes y cataríes para firmar de forma electrónica un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

El llamado memorando de entendimiento, tal y como reza la publicación, extendería el alto el fuego vigente desde abril durante otros 60 días y facilitaría la apertura de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, agregó el medio. Fuentes estadounidenses y de los países mediadores citadas por Axios confirmaron que la firma se realizará de forma virtual por razones logísticas.

Esa firma sería el resultado de casi tres meses de negociaciones entre la Administración de Donald Trump y el régimen de los ayatolás, con las mediaciones de Pakistán, Catar, Egipto y Turquía; y pondría fin a una guerra iniciado por Washington y Tel Aviv el pasado 28 de febrero.