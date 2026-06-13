Un escocés alucina por lo que cuesta ir a la piscina en Madrid: "Es algo que nosotros no tenemos"

El popular creador de contenido escocés Lucas (@lucaskjes en TikTok) lleva viviendo en España desde hace ya un tiempo. Le dedica al país la mayor parte de sus vídeos en redes sociales, en los que explica algunas curiosidades de Madrid o de las ciudades que visita, los choques culturales que vive en su día a día y alguna que otra experiencia personal.

Ahora que han abierto las piscinas municipales en la capital, donde reside, se ha encontrado con algo que nunca había visto en Escocia, especialmente por la diferencia climática, y se ha mostrado sorprendido por el precio de la entrada.

"Madrid tiene algo que en realidad nunca he visto en ningún otro lugar y es la cultura de las piscinas al aire libre. Acabo de regresar de mi primera visita del año y, obviamente, esto es algo que no tenemos en Escocia por razones obvias, pero la idea de simplemente ir a la piscina por un dia y no a la playa me resulta un poco ajena", ha expresado en el vídeo.

"Es muy económico"

Para aquellos compatriotas u otros extranjeros anglosajones que quieran ir algún día a Madrid, les ha explicado que "simplemente es algo que se hace en verano": "Traes tu nevera, con tus bebidas y comida y vas a la piscina".

"Es muy económico, cuesta como dos o tres euros por persona y hay muchísimas por la ciudad. Son muy agradables, muy grandes y muy espaciosas", ha destacado, no sin insistir de nuevo en que es algo que "desconocía por completo antes de mudarme aquí".

Le ha parecido especialmente encantador que cueste tan poco aunque solo sea para estar un par de horas: "Yo no puedo estar todo el día al sol. Relajándome en el césped cerca de la piscina soy un aficionado".

Algunos usuarios le han avisado de que no solo ocurre en España, sino también en países como Suecia: "Hay lagos y piscinas en verano".