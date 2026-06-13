La humorista Nadin Din responde a los que dicen que todos los profesores de historia son "rojos" con una frase que arrasa

"Todos los profesores de historia son de izquierdas" o "todos los profesores de izquierda son unos rojos" son algunas de las frases que ha escuchado últimamente la humorista Nadin Din, que, aunque hable con cierta ironía, ha respondido con una frase que deja una réplica contundente.

En un vídeo publicado en su perfil oficial de Instagram (@nadin_din), mientras caminaba por la calle, daba una respuesta que ha generado más de 150.000 ‘me gusta’ y más de 5.000 comentarios en apenas 24 horas.

"Me hace gracia la gente que se queja de que todos los profesores de historia sean de izquierdas. Dicen. es que todos los profesores de historia tienen que ser rojos...", ha advertido.

"No serán rojos precisamente porque..."

Entonces les ha dado una respuesta cristalina: "Cariño mío, ¿no será que son rojos precisamente porque han estudiado historia?".

En cuanto a reacciones, la respuesta más sonada, con más de 12.000 ‘me gusta’, ha sido la del usuario @emiliovtecortes: "Yo soy de izquierdas gracias a un profesor. No porque me adoctrinara, sino porque me enseñó a leer".

El usuario @alamata7 no estaba de acuerdo porque le pasó justo lo contrario: "Todos mis profesores de historia en el instituto eran de derechas exactamente porque habían estudiado la historia. De hecho uno del Opus y puedo afirmar que era de los mejores profesores que he tenido".

La humorista ha querido contestarle y no se ha contenido: "Dime que ibas a un colegio de pago sin decirme que ibas a un colegio de pago". El docente @kanhas_riddim se siente identificado con Nadin: "He tenido, tal cual, esta conversación con mis alumnos".

Por su parte, el usuario @rocker.manu ha opinado que "los verdaderos profesores buenos de historia son apolíticos y neutrales. Bien saben que derecha e izquierda son mierda y lo injusto es juzgar los hechos pasados con la facilidad del mundo moderno sin vivir tales épocas".