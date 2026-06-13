La reflexión de un profesor después de que un alumno le "exija" cambiar un examen por trabajo

El profesor y creador de contenido George, conocido en TikTok como George FN (@george.fn31), ha publicado un vídeo en el que reflexiona después de que un alumno le pida cambiar la fecha de un examen por motivos laborales.

Como acostumbra, sus opiniones son muy claras a la hora de explicar lo que ocurre en las aulas de España: "Pretender que un profesor cambie una convocatoria oficial de examen porque tú no puedes ir porque tienes un horario laboral es una locura".

"Hay varias posibilidades, entre las que un alumno tiene derecho a solicitar faltar al trabajo para realizar ese examen o que, en confianza, a modo de pedirte un favor, no a modo de realizar una exigencia, que es el caso del que estamos hablando", ha expresado en el vídeo.

La diferencia entre pedir o exigir

Pone un ejemplo de lo que debería hacer el alumno: "A mí me viene tranquilamente y me dice: oye, ¿puedes cambiarme la fecha del examen? No puedo venir, es por trabajo. Yo encantado de la vida, te diré que vale, que se venga a tal día y a tal hora".

Sin embargo, como ha sido una exigencia, no piensa cambiar la fecha del examen: "Ya le he dicho lo que tiene que hacer, pero vamos un poco hablando en línea de los vídeos anteriores. Una generación a la que se le está acostumbrando a darles todo hecho y de la forma que ellos y cuando ellos quieran".

Las reacciones, contundentes

Esa última frase es la que ha causado cierta reticencia en los comentarios de algunos usuarios, que han reaccionado a sus palabras: "¿Todo hecho? ¿A un alumno que está apurado porque está trabajando y estudiando a la vez? A mí me parece admirable quien lo hace".

Por otro lado, la usuaria @Hattu_Hattusa cuenta una anécdota parecida: "A mí me coincidió la boda de mi hermano con un examen. Simplemente fui con educación a la docente a preguntar si me lo podía poner antes para que tampoco fuera injusto para mis compañeros el hecho de que yo me presentara más tarde".

"No solo me lo retrasó, sino que se ofreció a retrasarla más aún para que pudiera disfrutar de la boda sin estar agobiada por tener un examen pocos días después", ha rematado la usuaria.