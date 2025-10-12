Mandan a este mago un correo por su espectáculo en catalán: su respuesta es tajante desde la primera palabra

El mago catalán Pere Rafart ha publicado en su cuenta de X el correo que le ha enviado una familia que había comprado entradas para su espectáculo y que le hacían una petición que no le ha gustado. Además ha aprovechado para dar una contestación que pueda reutilizarse ante posibles nuevos mensajes que le lleguen y que sean similares.

"Hola, buenos días. Tenemos entradas para ir toda la familia. Ya que tenemos compradas todas las entradas, me preguntaba si se podía hacer en castellano, ya que hay gente que no entiende el catalán. Muchas gracias", le han dicho por correo electrónico esta familia.

Sin embargo, a Rafart esta petición no le ha gustado porque, según ha comentado, no tienen derecho a cambiar el espectáculo. "Comprar todas las entradas no te da derecho a cambiar el idioma del show. Y mira, al final tendré que hacer un ‘mantengo el catalán’ dentro de mi propio espectáculo", ha sentenciado, acabando su tuit con un irónico "fantástico todo".

Según se puede ver en la página web de El Rei de la Màgia, se deja claro que el idioma de este show es el catalán. "Es un espectáculo de proximidad y autor a cargo del multipremiado ilusionista Pere Rafart. Una exhibición de magia de cerca para catorce personas, una mesa, un mago y más de sesenta minutos de espectáculo sin artificios", se describe en la web.

Además, se explica que "todo ello está enmarcado en la tienda de magia más antigua del mundo y que por una hora se transforma por arte de magia en el teatrillo con más encanto de Barcelona". Finalmente y además de hacer la especificación de que es en catalán, también se comunica que no es apto para menores de doce años.

Rafart se ha hecho viral con su tuit superando las 220.000 reproducciones y los 4.000 me gusta en cuestión de pocas horas.