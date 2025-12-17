Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Hasta Pablo Alborán responde a Feijóo por lo que dijo de los andaluces: "Y no tonterías"
Virales
Virales

Hasta Pablo Alborán responde a Feijóo por lo que dijo de los andaluces: "Y no tonterías"

Patinada monumental del presidente del PP que ha recibido réplicas de Alborán y de Alejandro Sanz. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Fotomontaje de Alberto Núñez Feijóo y Pablo Alborán.
Fotomontaje de Alberto Núñez Feijóo y Pablo Alborán.GETTY/ EL HORMIGUERO

Pablo Alborán ha seguido la estela de Alejandro Sanz y cargado, sin mencionarlo, contra el líder del Partido Popular y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por sus palabras contra los andaluces. 

En un intento de hacer una broma en plena cena de Navidad del Partido Popular de Madrid, que dirige Isabel Díaz Ayuso, hizo un comentario sobre Andalucía que ha logrado cabrear también a Alejandro Sanz.

Todo a raíz de un debate entre andaluces y gallegos por ver quién tiene mayores kilómetros de costa de España. En ese contexto, Feijóo dijo que "Galicia es un bosque, el 47% de la madera de España regada por agua dulce. 600 ríos interiores y circunvalada por agua salada, tenemos los mayores kilómetros de costa de España".

Y aquí viene la polémica porque afirmó: "Los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa, por lo tanto, es el lugar con más kilómetros de costa en España".

Unas palabras que han llegado hasta el mismísmo Pablo Alborán, que no suele meterse en jaleos políticos y que ha escrito en sus redes: "Eh... dicen que no sabemos contar: será porque contamos historias, compases, lunares y no tonterías". 

De Alejandro Sanz a Rufián

Parece complicado poner de acuerdo a personas de distintos ámbitos pero Feijóo lo ha conseguido. 

"Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía", ha escrito mosqueado el cantante Alejandro Sanz, ganador de 24 Premios Grammy Latino y 4 Premios Grammy estadounidense, además de contar con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Más contundente ha sido el diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha recordado varios dolorosos casos con víctimas mortales durante gobiernos del Partido Popular: "Yak42: 62 víctimas. 11M: 191 víctimas. Metro de Valencia: 43 víctimas. Residencias de Madrid: 7291 víctimas. Dana: 230 víctimas. Cribados de Andalucía: 2371 afectadas. Desgraciadamente hace tiempo que todo el mundo sabe contar gracias al PP, @NunezFeijoo. Los andaluces también". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 