Hasta Pablo Alborán responde a Feijóo por lo que dijo de los andaluces: "Y no tonterías"

Pablo Alborán ha seguido la estela de Alejandro Sanz y cargado, sin mencionarlo, contra el líder del Partido Popular y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por sus palabras contra los andaluces.

En un intento de hacer una broma en plena cena de Navidad del Partido Popular de Madrid, que dirige Isabel Díaz Ayuso, hizo un comentario sobre Andalucía que ha logrado cabrear también a Alejandro Sanz.

Todo a raíz de un debate entre andaluces y gallegos por ver quién tiene mayores kilómetros de costa de España. En ese contexto, Feijóo dijo que "Galicia es un bosque, el 47% de la madera de España regada por agua dulce. 600 ríos interiores y circunvalada por agua salada, tenemos los mayores kilómetros de costa de España".

Y aquí viene la polémica porque afirmó: "Los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa, por lo tanto, es el lugar con más kilómetros de costa en España".

Unas palabras que han llegado hasta el mismísmo Pablo Alborán, que no suele meterse en jaleos políticos y que ha escrito en sus redes: "Eh... dicen que no sabemos contar: será porque contamos historias, compases, lunares y no tonterías".

De Alejandro Sanz a Rufián

Parece complicado poner de acuerdo a personas de distintos ámbitos pero Feijóo lo ha conseguido.

"Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía", ha escrito mosqueado el cantante Alejandro Sanz, ganador de 24 Premios Grammy Latino y 4 Premios Grammy estadounidense, además de contar con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Más contundente ha sido el diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha recordado varios dolorosos casos con víctimas mortales durante gobiernos del Partido Popular: "Yak42: 62 víctimas. 11M: 191 víctimas. Metro de Valencia: 43 víctimas. Residencias de Madrid: 7291 víctimas. Dana: 230 víctimas. Cribados de Andalucía: 2371 afectadas. Desgraciadamente hace tiempo que todo el mundo sabe contar gracias al PP, @NunezFeijoo. Los andaluces también".