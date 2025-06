María Peláe es clarificadora para hablar de Melody y deja una contundente frase

La cantante malagueña María Peláe ha hablado abiertamente sobre la polémica que ha rodeado a Melody, representante de Eurovisión 2025, por sus palabras en RTVE con pullita a 'La Revuelta' incluida y la posterior contestación de esta, aunque cada vez queda más en el olvido.

La artista, que también aspiró a convertirse en representante española para Eurovisión en Benidorm Fest, ha comentado en una entrevista concedida a Mundo Deportivo que no se perdió la actuación de Melody en el festival.

"Toda mi casa la tenía adornada y cuando empezaron las puntuaciones me eché una cerveza y lo dejé de ver. Aplaudí muchísimo su actuación, le mandé un mensaje", ha expresado en primera instancia en el citado medio.

"Todo lo que viene después, como ya no era arte, pues pasé un poco", ha añadido. También ha mencionado que hasta el momento no ha hablado con Melody: "No he querido darle por saco, bastante se le está dando por todos lados, cuando es algo completamente diferente a lo que ella es, ella es artista. Ha hecho una pedazo de actuación, ella no lo podía hacer mejor".

Ha reiterado en la entrevista que todo lo demás, ajeno a su actuación en Eurovisión, lo considera algo "externo al arte". "La gente está loca para que pase algo y llevarlo todo a los extremos, cada uno se lleva sus discursos a su propio terreno", ha destacado.

"Hay que vigilar lo que hay detrás. Vamos a llevar una apuesta potente y los puntos, pues ya se verá. En Eurovisión nunca se sabe", ha rematado.

