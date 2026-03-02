Meteored avisa de lo que está por llegar con la borrasca Regina y de que la reciente estabilidad en España llega a su fin

La reciente estabilidad climatológica en España llega a su fin. Así lo avisa el climatólogo de Meteored, Samuel Biener, ante la llega de una nueva borrasca, nombrada Regina por el IPMA, que traerá lluvias localmente intensas y otros fenómenos adversos a la Península Ibérica.

Coincide, de hecho, con el comienzo de la primavera climatológica. Se trata de un cambio de tiempo "muy importante". A pesar de que tras "el tren de borrascas" hubo unos días de calma, advierten de que una vaguada se está descolgando por el oeste peninsular y que en las próximas horas se "desgajará totalmente del chorro polar".

Destaca que es una baja fría aislada que, esencialmente, es "lo mismo que una dana", aunque con algún que otro rasgo suplementario:

Un reflejo más marcado en superficie bajo el núcleo del aire frío.

La presencia de sistemas frontales alrededor del sistema.

Varias comunidades que serán afectadas

El climatólogo comenta que Regina se irá moviendo desde el golfo de Cádiz hasta el norte de Argelia, en el que se situará el jueves y tiene la tendencia a retirarse hacia el este: "La inestabilidad no se marchará con esta borrasca. El jueves una pequeña dana podría descolgarse sobre el sur peninsular".

Entre el lunes y el martes, la borrasca dejará chubascos dispersos por la penónsula, Ceuta y Melilla. Ojo, que irán acompañados de barro y serán "ocasionalmente tormentosos".

El miércoles y el jueves se desplazará hacia el mar de Alborán y los aguaceros se intensificarán en Andalucía, Ceuta, Melilla, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Aragón y Cataluña.

Mapa de las precipitaciones del jueves en España: serán más generales por la borrasca Regina. Meteored

Una incertidumbre que aumenta

Según Meteored, durante la tarde del jueves se reactivarán las lluvias en Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, el oeste de Castilla-La Mancha y el norte de Extremadura. El modelo europeo dice que en este último es a causa del paso de una "línea de inestabilidad" asociada a una vaguada que llegará desde el Atlántico.

Hay que tener un factor muy importante en cuenta: este tipo de borrascas mediterráneas presental, usualmente, un comportamiento más "errático" que las del Atlántico y por eso la previsión puede variar.

Se intuye, según los mapas, que se acumularán más de 100 litros por metro cuadrado en varias comarcas de la Comunidad Valenciana, Cataluña (al noreste y sur de Tarragona) y en Matarraña (Teruel).