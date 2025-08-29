Massiel cuela este palo al Gobierno desde la capilla ardiente de Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico

La cantante Massiel, la única española en ganar Eurovisión, acudió este miércoles a la capilla ardiente colocada en la sede de la SGAE en Madrid para despedir a Manuel de la Calva, el integrante del Dúo Dinámico que falleció este martes a los 88 años en un hospital de Madrid.

Massiel, además de elogiar el papel del grupo dentro de la música española, también aprovechó la oportunidad para mandar un recado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a todo su Ejecutivo.

La artista madrileña, en unas declaraciones a los medios de comunicación, afirmó que "el pop entra en España con el Dúo Dinámico" y señaló, al hilo de su canción convertida en himno Resistiré, que "han resistido mucho y han marcado una época con Quisiera ser o 15 años tiene mi amor".

Ahí es cuando soltó una pulla a Sánchez: "En esta época con todo lo que estamos pasando, con todo el mal Gobierno que hay, los incendios que que hay, los amigos que se están yendo... la canción de estos momento debe ser Resistiré".

Para despedir al cantante acudieron numerosos compañeros de profesión, así como autoridades. Por el velatorio también se pudo ver al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a la alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, o a rostros tan conocidos como Regina Do Santos, Paco Clavel o José Manuel Parada.

Entre los artistas que quisieron dar su último adiós a De la Calva estaba Miguel Ríos, que también quiso elogiar el papel del Dúo Dinámico en unas declaraciones recogidas por Europa Press: "Fue la primera formación que nos enseñó cómo se trataba a los fans, porque antes de ellos no había fans en España. Con ellos aprendimos muchas cosas, que el trabajo siempre da resultado".

Hay que recordar que durante la pandemia el himno al que muchos se agarraron y que supuso un chute de energía fue ese Resistiré, que sonaba en cada aplauso que se daba a los sanitarios y que sirvió para sobrellevar el confinamiento y las noticias que se conocían día tras día.