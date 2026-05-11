Miguel Bosé se reúne con Bukele y de pocas personas ha dicho algo así

El cantante Miguel Bose ha vuelto a ser noticia después de publicar en sus redes sociales varias fotos de una reunión que había mantenido con el presidente de El Savaldor, Nayib Bukele, durante la visita que ha hecho el artista al país centroamericano para su concierto en San Salvador.

"Gracias presidente Bukele por este encuentro tan esclarecedor e interesante. Gracias por su amabilidad y las atenciones de todo su equipo. Enhorabuena por su liderazgo al frente de El Salvador", ha escrito el músico, autor de éxitos como Amante bandido, Morena mía o Morir de amor.

Además, ha asegurado que bajo su mandato se puede percibir "un cambio palpable e impresionante". "Le deseo lo mejor para usted, su gente y su país. Bendiciones, Nayib Bukele", ha rematado.

La polémica ha surgido por el dirigente que ha estado en el foco, ya que todo lo rodea al dirigente salvadoreño está mirado con lupa.

Así es El Salvador

Por ejemplo, el pasado mes de agosto Bukele abrió las puertas a su continuidad en el poder gracias que a en la Asamblea Legislativa, controlada por su partido, se aprobó una reforma a la Constitución que permite la reelección presidencial indefinida, prohibida desde 1983.

La enmienda, tal y como informaron diferentes medios como El País, fue "aprobada en menos de seis horas y un día antes de que la población salvadoreña se fuera de vacaciones con motivo de las fiestas de San Salvador".

Se consolidó un modelo represivo marcado por la prolongación del estado de excepción. Amnistía Internacional, sobre un informe de cómo fue el 2025 para el país, habla de que "continuaron las detenciones masivas y arbitrarias, acompañadas de denuncias generalizadas de tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas".

"El gobierno continuó priorizando la seguridad punitiva en un contexto de aumento de la pobreza extrema o se reprimió la protesta social y se criminalizó a las personas defensoras de derechos humanos y a las voces críticas", añade el organismo.