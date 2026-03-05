Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Nacho Duato señala por qué no puede tener amigos como Miguel Bosé: lo deja claro y lo mantiene
Virales
Virales

Nacho Duato señala por qué no puede tener amigos como Miguel Bosé: lo deja claro y lo mantiene

El bailarín y el cantante fueron amigos, pero se distanciaron.

Juan De Codina
Juan De Codina
El coreógrafo Nacho Duato y el cantante Miguel Bosé.
El coreógrafo Nacho Duato y el cantante Miguel Bosé.Getty Images / Fotomontaje: HuffPost

El coreógrafo Nacho Duato ha reaparecido en la televisión para conceder una entrevista en el programa Directo Al Grano (DAG), presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró. En él ha hablado sobre sus inicios, el actual conflicto entre EEUU e Israel con Irán y, justo al final, sobre su relación de amistad con el cantante Miguel Bosé, del cual se ha distanciado.

El bailarín debutó en la televisión pública española en el ballet de Miguel Bosé, allá por el año 1979, para el programa Aplauso. Todavía no le conocía, pero se postuló y durante la prueba le dijo que no le podía contratar porque era "demasiado buen bailarín", con sarcasmo recordaba que la madre le decía a Bosé: "No le pongas a tu lado porque si no, no te van a mirar a ti".

Luego se hicieron amigos y también ha relatado cuando salían de fiesta y, como los dos llevaban el pelo largo, los confundían: "Las chicas venían detrás de mí y cuando me daba la vuelta les daba el bajón".

Una relación de amistad... ya lejana

Flich le ha preguntado cómo es ahora la relación de amistad con el cantante y Duato ha sido claro: "No sigo en contacto con él desde que...". Y ahí empezó su pequeña confesión.

El bailarín lo tiene claro: la ideología sí puede ser motivo de perder una amistad. "No puedo ser amigo de una persona que dice que mi país es una dictadura, que el wokismo nos ha perdido, que Pedro Sánchez es un mentiroso, que las vacunas se curan con un poco de lejía y agua...".

Y recalca: "No puedo ser amigo de una persona así". Aun así, le guarda un buen recuerdo y todavía le lleva en el corazón: "Es una persona muy generosa, muy simpática, lo he pasado muy bien con él. Somos muy amigos, pero ahora estamos distanciados porque no pensamos igual".

Sobre si ha perdido amistades por la ideología, ha respondido con un tajante "sí". "Yo he tenido nueve ministros de izquierdas y de derechas. Esperanza Aguirre era ministra y nos llevábamos muy bien. Realmente, los ministros de derechas, paradójicamente, me han apoyado más. Los de izquierdas se ponían un poco celosos", ha concluido.

Sin embargo, ahora ve a la derecha y a la izquierda muy polarizada. y por eso "no se hablan", recordando que Isabel Díaz Ayuso ha suspendido sus espectáculos. Porque "no le bailo el agua".

Qué opina del conflicto de EEUU e Israel con Irán

Nacho Duato ya mostró sentirse orgulloso por la actuación de Pedro Sánchez frente a Trump. En DAG ha extendido un poco más su opinión acerca del conflicto y señala que a pesar de no ser politólogo, tiene "cabeza".

"Estamos ahora mismo en un momento en el que el mal está por encima del bien, creo que ya no es una guerra de EEUU e Israel contra Irán, sino realmente una del bien contra el mal", ha defendido.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Teme que se van a pasar "unos años muy malos y confiar en que el bien va a ganar al mal".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos