Nacho Duato señala por qué no puede tener amigos como Miguel Bosé: lo deja claro y lo mantiene

El coreógrafo Nacho Duato ha reaparecido en la televisión para conceder una entrevista en el programa Directo Al Grano (DAG), presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró. En él ha hablado sobre sus inicios, el actual conflicto entre EEUU e Israel con Irán y, justo al final, sobre su relación de amistad con el cantante Miguel Bosé, del cual se ha distanciado.

El bailarín debutó en la televisión pública española en el ballet de Miguel Bosé, allá por el año 1979, para el programa Aplauso. Todavía no le conocía, pero se postuló y durante la prueba le dijo que no le podía contratar porque era "demasiado buen bailarín", con sarcasmo recordaba que la madre le decía a Bosé: "No le pongas a tu lado porque si no, no te van a mirar a ti".

Luego se hicieron amigos y también ha relatado cuando salían de fiesta y, como los dos llevaban el pelo largo, los confundían: "Las chicas venían detrás de mí y cuando me daba la vuelta les daba el bajón".

Una relación de amistad... ya lejana

Flich le ha preguntado cómo es ahora la relación de amistad con el cantante y Duato ha sido claro: "No sigo en contacto con él desde que...". Y ahí empezó su pequeña confesión.

El bailarín lo tiene claro: la ideología sí puede ser motivo de perder una amistad. "No puedo ser amigo de una persona que dice que mi país es una dictadura, que el wokismo nos ha perdido, que Pedro Sánchez es un mentiroso, que las vacunas se curan con un poco de lejía y agua...".

Y recalca: "No puedo ser amigo de una persona así". Aun así, le guarda un buen recuerdo y todavía le lleva en el corazón: "Es una persona muy generosa, muy simpática, lo he pasado muy bien con él. Somos muy amigos, pero ahora estamos distanciados porque no pensamos igual".

Sobre si ha perdido amistades por la ideología, ha respondido con un tajante "sí". "Yo he tenido nueve ministros de izquierdas y de derechas. Esperanza Aguirre era ministra y nos llevábamos muy bien. Realmente, los ministros de derechas, paradójicamente, me han apoyado más. Los de izquierdas se ponían un poco celosos", ha concluido.

Sin embargo, ahora ve a la derecha y a la izquierda muy polarizada. y por eso "no se hablan", recordando que Isabel Díaz Ayuso ha suspendido sus espectáculos. Porque "no le bailo el agua".

Qué opina del conflicto de EEUU e Israel con Irán

Nacho Duato ya mostró sentirse orgulloso por la actuación de Pedro Sánchez frente a Trump. En DAG ha extendido un poco más su opinión acerca del conflicto y señala que a pesar de no ser politólogo, tiene "cabeza".

"Estamos ahora mismo en un momento en el que el mal está por encima del bien, creo que ya no es una guerra de EEUU e Israel contra Irán, sino realmente una del bien contra el mal", ha defendido.

Teme que se van a pasar "unos años muy malos y confiar en que el bien va a ganar al mal".