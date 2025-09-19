Miguel Lago se autodefine como de "extremo centro", aunque al momento acaba haciendo esta matización

El popular humorista Miguel Lago ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que habla de la comedia en España, de su evolución y también de su tendencia política que le ha llevado a ser vinculado por mucha gente como un cómico de derechas.

Cuando le han dicho que él era de izquierdas más de joven, ha reconocido que sí, a pesar de que ha cambiado con los años: "He sido muy de izquierdas de joven, pero me he ido yendo a posiciones más moderadas y me encuentro muy cómodo en una posición de extremo centro".

Entonces le han comentado que "el extremo centro rompe siempre a la derecha". Lago ha empezado su respuesta confesando que lo puede interpretar como quiera, pero que él puede "condenar el genocidio en Gaza sin ningún tipo de fisura y, después, pensar que debería haber otra política impositiva mucho más liberal".

"No son cosas excluyentes, pero, vale, digamos que soy de centro-derecha. De todos modos, yo tengo una voz cómica que es muy crítica con el poder de turno", ha añadido el humorista vigués.

Lago ha confirmado que no le gusta Sánchez: "No es ningún secreto, pero Esperanza Aguirre y la Gürtel estaban en el centro del ‘soy un hijoputa’. En cualquier caso, soy mucho más que un cómico político, lo que ocurre es que mis virales siempre han ido por ese tema y, además, es mucho más fácil hacerle bromas a Ábalos y las luces de neón que a otros políticos".

"Yo soy autónomo, que es el estrato más bajo de la economía nacional, y soy cómico, que es el estrato más bajo del arte nacional, entonces, hacerle bromas a ministros o al presidente del Gobierno me parece el claro ejemplo del humor de abajo hacia arriba, que es como debe ser", ha finalizado.