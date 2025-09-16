Miguel Tellado 'da la nota' sobre Eurovisión y las bromas acaban cayéndole al PP como fruta madura

Miguel Tellado no ha faltado a su cita irónica con la actualidad. Y, spoiler, bien no le está saliendo, pero por intentarlo que no quede. El secretario general del PP ha querido hacer una broma con el veto anunciado por RTVE a Israel en Eurovisión, bajo el anuncio de que España no participará si el festival no aparta al país hebreo.

RTVE ha hecho pública su intención tras la reunión de su Consejo, una medida de presión que se suma al reciente llamamiento de Pedro Sánchez a excluir a Israel de competiciones deportivas y de otra índole.

Munición para la oposición, que no deja de criticar la posición de un Gobierno que ya habla abiertamente de "genocidio" en Gaza, término no empleado por el PP aún.

Pero Miguel Tellado se ha quedado con otro de los muchos puntos de actualidad, para hilar 'lo de Eurovisión' con la presunta permanencia de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en La Moncloa de forma secreta.

"Como mejor se representa en el certamen de Eurovisión a la España de hoy no es renunciando a participar, sino llevando como candidato al hermano músico del presidente del Gobierno", ha escrito Tellado este martes por la tarde.

La broma ha salido regular. Algunos comentarios celebran la ocurrencia del político, pero son inmensa mayoría los que han visto con estupefacción el comentario de un peso pesado del PP y del Congreso, como le han recordado muchos.

También hay quien ha querido recordar que otro miembro de su partido dio recientemente 'el cante' con la mítica Mi limón, mi limonero, que no era otro que el mismísimo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Entre las respuestas más llamativas, la del exaspirante de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, muy duro en su mensaje: