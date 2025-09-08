Feijóo le compra el discurso a Ayuso y publica un vídeo cantando en un karaoke con el rótulo: "Me gusta la fruta"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sorprendido en las últimas horas al compartir un vídeo -un story, de los efímeros- en sus redes sociales donde se le puede ver subido a un karaoke y cantando el famoso tema Mi limón, mi limonero, de Henry Stephen.

En las imágenes, en las que Feijóo canta junto a una mujer y otro hombre sin identificar, se puede ver, sin embargo, cómo el popular añade un texto que es la clave de la polémica: más allá del debate sobre sus gustos musicales, la clave está en esas letras en las que se puede ver la localización del bar (Garufa Club de A Coruña, todo en orden aquí), el título de la canción... y la frase "Me gusta la fruta".

El juego de palabras no ha pasado desapercibido en redes, donde se han tomado las palabras de Feijóo como un guiño a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hizo propia la frase con la que justificó un posible insulto al presidente del Gobierno durante un pleno de la Asamblea de Madrid, en noviembre de 2023. Hasta camisetas han hecho las Nuevas Generaciones del PP con el hit.

Tras publicarse un vídeo sin sonido en redes sociales en el que la presidenta madrileña parecía decir "hijo de puta" en la tribuna de invitados del Congreso tras referencias de Sánchez a su hermano, fuentes del equipo de Ayuso ironizaron sosteniendo que podría haber dicho "me gusta la fruta" o "viva Teresa de Calcuta".

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al calor del vídeo, ha acusado a Feijóo de insultar al presidente del Gobierno "con la zafiedad imperante en el PP más tóxico" tras difundir un vídeo en su cuenta oficial de Instagram rotulado con la frase "me gusta la fruta".

"El viernes plantó al Rey y al Poder Judicial. Ayer, su número 2 pidió "cavar una fosa" para el Gobierno. Hoy insulta al presidente con la zafiedad imperante en el PP más tóxico. Este fin de semana retrata el colapso político y ético del PP, una sucursal de los ultras", ha censurado Bolaños en su cuenta oficial de X.

También ha criticado el vídeo el ministro de Transportes, Óscar Puente: "Se ve que Feijóo salió anoche por Coruña. Y hasta en sus momentos de asueto y diversión se dedica a crispar".

El propio Sánchez aludió a la frase en su última entrevista en TVE, cuando pidió "desterrar" prácticas de crispación en la vida pública que ejemplificó con esa misma expresión.