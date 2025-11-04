Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Mónica García arrasa con su reacción a lo que está haciendo Javier Arenas mientras ella interviene en el Senado
Mónica García arrasa con su reacción a lo que está haciendo Javier Arenas mientras ella interviene en el Senado

"Se lo perdono".

Juan De Codina
  Mónica García en el Senado.@Monica_Garcia_G

Lo que ha pasado durante la intervención de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Senado es de ver y no creer. Las cámaras han captado al senador del Partido Popular Javier Arenas vapeando mientras la ministra hablaba e incluso se ve como su compañero de partido le avisa de que no lo haga.

En las imágenes se puede observar como Arenas saca un dispositivo y se lo lleva a la boca, incluso tapándose la boca a la hora de expulsar el humo del cigarro electrónico. Al cabo de unas horas, Mónica García se ha dado cuenta gracias a las redes sociales y ha reaccionado mediante un tuit que en apenas unas pocas horas ya ha acumulado más 2.000 'me gusta' (y subiendo como la espuma).

"Señor Arenas, ¿está usted con un cigarrillo electrónico a mis espaldas en el Senado mientras intervengo?", ha preguntado al principio del tuit. Pero lo mejor ha venido justo después de hacer esa pregunta irónica.

"Es un mal gesto a la ministra de Sanidad. Se lo perdono, pero haga caso a su compañera del PP en dejarlo. Puede consultar con su médico de atención primaria", ha rematado García.

"Bajo ningún concepto"

Poco después, Arenas afirmó ante los medios que "bajo ningún concepto" estaba fumando, a pesar de reconocer que revisaría las imágenes. En cuanto a reacciones, han sido cientos de personas que han contestado a la reacción de García.

"La compañera del PP solo le avisa de que le está enfocando la cámara", ha opinado el usuario de X @laherburn. "Es una falta de educación y respeto tremenda, y supongo que estará prohibido dentro del Congreso. Pero les da todo igual", ha opinado la usuaria @BeatrizLeonesa.

La usuaria @La_Dra_Mas ha dejado uno de los comentarios más sonados: "Lo de Arenas es una provocación en toda regla, parece que el PP va de perdidos al río".

"No están permitidos en el Parlamento"

García ha vuelto a publicar un tuit aclarando la duda de muchos: "No están permitidos en el Parlamento, pero la imagen evidencia cómo los nuevos dispositivos pueden volver a normalizar gestos superados".

"Hace décadas aquí se fumaba y hoy parecía impensable. Por eso estamos ampliando regulación, equiparando al tabaco y sumando espacios sin humo", ha concluido.

