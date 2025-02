Muchos están comentando la respuesta de Roro al ser preguntada si está a favor del aborto

La cuenta de TikTok Ac2ality, con más de seis millones de seguidores en la red social china, suele hacer reportajes en entregas de premios con preguntas a famosos que casi siempre dan juego.

En esta ocasión han tratado varios temas que suelen generar polémica: el aborto, la gestación subrogada, la pena de muerte...

Básicamente se han encargado de preguntar a influencers reconocidos si están a favor o en contra de todo lo anteriormente mencionado. A muchos les ha sorprendido que la influencer Roro, cuyo contenido, donde cocina para su pareja, generó polémica cuando se hizo viral hace unos meses, esté a favor del aborto.

También ha respondido que está en contra de la gestación subrogada y que nunca promocionaría Shein, la conocida marca china de venta de productos y ropa de todo tipo.

Laura Escanes y Violeta Mangriñán también se han sometido a este test y ambas están en contra de la gestación subrogada y a favor del aborto.

El vídeo se ha viralizado en X con más de un millón de personas alcanzadas y hay un comentario que se repite: "roro y pablo siendo los más coherentes oh wow", "Jaja la Roro me ha dejado moñeca. No me lo esperaba", "Roro es pro aborto? Omg la amo más" y "Roro a favor del aborto es algo que no me esperaba".