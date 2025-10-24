Muchos ven en este rótulo de 'La Revuelta' de Broncano una "hostia" a Juan del Val por ganar el Planeta

El polémico Juan del Val ha ganado un polémico premio Planeta. El escritor, guionista y colaborador de El Hormiguero ganó un millón de euros después de que Vera, una historia de amor, se llevase el famoso premio literario.

"Esto es tan asombroso y una cosa tan fantástica que parece que solo le pueden pasar a los demás y toda mi vida ha sido un poco eso", dijo al recoger el premio hace una semana en Barcelona.

Mucho se ha dicho y escrito sobre dar el premio a Juan del Val. Hasta el propio Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y líder de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, lo felicitó en redes sociales.

Ahora ha sido el programa de TVE La Revuelta, de David Broncano, el que se ha sumado a las bromas por el premio con un sutil dardo a Juan del Val que muchos han visto directamente como una "hostia".

Este jueves ha acudido a divertirse a la televisión pública el actor turco Can Yaman, que ha explicado que ha aprendido español en un año viendo programas de televisión y apuntando en un cuaderno expresiones y refranes típicas españolas como "estar a dos velas" y "mojar el churro".

"Creo que con menos dominio del castellano te dan el premio Planeta", se ha podido leer en uno de los famosos rótulos que van apareciendo durante el programa como si de un Cachitos se tratase.

"Este señor lleva estudiando 1 año español y sabe lo que significa 'estar a dos velas', 'pasarse algo por el forro' y 'mojar el churro'. Hay futbolistas que juegan 10 años en la Liga y aún no saben ni decir ni buenos días", dice uno de los mensajes más difundidos sobre la presencia del actor turco en el programa de David Broncano en TVE.