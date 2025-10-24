Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Muchos ven en este rótulo de 'La Revuelta' de Broncano una "hostia" a Juan del Val por ganar el Planeta
Virales

Virales

Muchos ven en este rótulo de 'La Revuelta' de Broncano una "hostia" a Juan del Val por ganar el Planeta

Sutil pero certero. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Un momento de La Revuelta con Can YamanLa Revuelta

El polémico Juan del Val ha ganado un polémico premio Planeta. El escritor, guionista y colaborador de El Hormiguero ganó un millón de euros después de que Vera, una historia de amor, se llevase el famoso premio literario. 

"Esto es tan asombroso y una cosa tan fantástica que parece que solo le pueden pasar a los demás y toda mi vida ha sido un poco eso", dijo al recoger el premio hace una semana en Barcelona. 

Mucho se ha dicho y escrito sobre dar el premio a Juan del Val. Hasta el propio Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y líder de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, lo felicitó en redes sociales. 

Ahora ha sido el programa de TVE La Revuelta, de David Broncano, el que se ha sumado a las bromas por el premio con un sutil dardo a Juan del Val que muchos han visto directamente como una "hostia". 

Este jueves ha acudido a divertirse a la televisión pública el actor turco Can Yaman, que ha explicado que ha aprendido español en un año viendo programas de televisión y apuntando en un cuaderno expresiones y refranes típicas españolas como "estar a dos velas" y "mojar el churro". 

"Creo que con menos dominio del castellano te dan el premio Planeta", se ha podido leer en uno de los famosos rótulos que van apareciendo durante el programa como si de un Cachitos se tratase. 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

"Este señor lleva estudiando 1 año español y sabe lo que significa 'estar a dos velas', 'pasarse algo por el forro' y 'mojar el churro'. Hay futbolistas que juegan 10 años en la Liga y aún no saben ni decir ni buenos días", dice uno de los mensajes más difundidos sobre la presencia del actor turco en el programa de David Broncano en TVE. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco