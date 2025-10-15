El escritor, guionista y productor Juan del Val, Premio Planeta 2025

El guionista, director, productor, presentador, cronista taurino y escritor Juan del Val ha sido proclamado ganador del Premio Planeta 2025 esta noche de miércoles en una cena celebrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya de Barcelona.

El colaborador de El Hormiguero concurría al certamen bajo el seudónimo de Elvira Torres con un manuscrito titulado No es tan fácil morir de amor. La novela ganadora cuenta la historia de Vera, una mujer de mediana edad perteneciente a la alta sociedad sevillana que rompe con su matrimonio vacío para mantener una apasionada relación con Antonio, más joven que ella y de origen humilde. El proceso de liberación que experimenta la protagonista culmina con el descubrimiento de la verdadera cara de su exmarido.

La novela de del Val se lanzará con el título definitivo Vera, una historia de amor. "Esto es tan asombroso y una cosa tan fantástica que parece que solo le pueden pasar a los demás y toda mi vida ha sido un poco eso", ha comenzado diciendo cuando ha subido al escenario a recoger el premio. "Me veo aquí y creo que es la mejor manera de comprender que con la vida nunca se sabe", ha continuado.

En su discurso de agradecimiento no se ha olvidado de los organizadores del premio y ha destacado como gran mérito el haber convertido en "un acontecimiento popular un acto literario". Comercial y calidad no son conceptos opuestos porque "eso es faltarle el respeto a la gente", porque los libros no solo están destinado a "una élite cultural".

Y para finalizar se ha acordado de su editora, de su amigo David Cebrián, de sus tres hijos, de sus padres y especialmente de Nuria Roca, su mujer, a la que ha dedicado preciosas palabras de amor: "Porque sin ti nada tiene sentido".

Secretos de familia en la Galicia rural de posguerra

Y de Sevilla a Galicia donde transcurre El color de la lluvia, la novela que ha resultado Finalista del Premio Planeta cuya autora, Ángela Luz Banzas, se presentó bajo el seudónimo de Sofía García. La novela llevará por título Cuando el viento hable.

Sofía es el nombre de la protagonista de esta historia, una mujer nacida en la posguerra, que arrastra secretos familiares y ausencias. Una extraña dolencia la lleva al hospital donde descubrirá la existencia de una hermana gemela. La búsqueda de la verdad de todo lo que le ha pasado abrirá un camino a la esperanza.

"Se trata de mi historia más especial", ha señalado la autora, pues parte de recuerdos de su propia infancia. "Cuando era pequeña, a los 7 años, ingresé en el hospital y había al lado una niña de mi edad. Sobre ella pesaba un diagnóstica fatal y a esa edad me impactó enormemente", ha explicado. A pesar de su corta edad, Ángela ya había descubierto el poder de las letras y la lectura, y leía cuentos a esa niña a la que le habían robado el derecho a la vida y a su infancia. "Todavía sonreía al escucharlos y eso me caló muy hondo", ha señalado y ha reivindicado el papel de las bibliotecas en los hospitales como compañía y abrazo a los enfermos. "También hay una bonita historia de amor, la primera historia de amor que escribo y que acaba bien", ha querido destacar también al final de su curso.