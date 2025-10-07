Nadie vio venir lo que desfiló durante la cabalgata de la Hispanidad en Madrid: está justo en esta imagen

Momento en el que desfilan por la Gran Vía dos motos y un coche de la Policía de Nueva York.

El pasado domingo se celebró en Madrid uno de los actos centrales de la quinta edición de la Hispanidad, que comenzó el pasado viernes 3 de octubre y que se va a alargar hasta el próximo domingo día 12. Este año el lema es Todos los acentos caben en Madrid y ha hay actos de todo tipo, desde conciertos hasta eventos gastronómicos psando por conferencias, exposiciones o desfiles.

El domingo, antes de que comenzara la polémica actuación en la Plaza de Colón de la cantante Gloria Estefan, que ha costado 484.000 euros y que ha sido el centro de todos los debates, se produjo la Gran Cabalgata de la Hispanidad.

Desde las 18.00 horas, las carrozas, los bailarines y las representaciones de países como Argentina, Costa Rica, Perú o República Dominicana recorrieron las calles de la capital madrileña... por donde también desfiló los representantes de Estados Unidos.

Precisamente en el momento en el que le tocó circular al país estadounidense uno de los elementos centrales fue un coche de la policía de Nueva York, escoltado entre otros vehículos por dos motos del mismo cuerpo, algo que ha llamado mucho la atención.

Uno de los usuarios que ha compartido la escena ha sido el tuitero @wokebusters, que junto a una imagen del mismo vehículo circulando por la Gran Vía, a la altura de la plaza de Callao, ha hecho la siguiente reflexión: "¿Qué pinta un coche de policía de Nueva York en un desfile de la Hispanidad?".

Su tuit lleva más de 200.000 reproducciones y 4.000 me gusta siendo uno de los momentos más destacados y difundidos del desfile. Además, el mismo usuario ha dejado el siguiente comentario: "Pinta más en un desfile en Dublín que Madrid, de hecho".

La gente, entre las respuestas que han dejado, no da crédito que un coche de la policía de la ciudad de un país no hispanohablante circule por Madrid en una fiesta que reivindica la hispanidad.