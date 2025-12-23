Óscar Casas reflexiona sobre el problema de la vivienda y deja claro quién tiene la culpa 

El acceso a la vivienda es el principal problema para el 40% de los españoles, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Son muchos los personajes conocidos que se han pronunciado sobre esta cuestión. El último en hacerlo ha sido Óscar Casas, actor y hermano del ganador de un Goya en 2021, Mario Casas.

"Lo que hay que hacer es poner el foco en los que tienen responsabilidad en esto, que sabemos quiénes son", ha dicho en una entrevista para el portal cinerama.es. El actor, que presentó recientemente su nueva película, Me has robado el corazón, ha dicho que no se está mejorando porque "no se están poniendo soluciones".

"No sé cómo va a acabar esto", ha reflexionado el actor, dejando claro lo que, en su opinión, deberíamos hacer. "Hay que salir y luchar", ha zanjado. El actor ha demostrado estar muy concienciado sobre este asunto y también ha puesto el foco sobre otro de los problemas que afectan a los más jóvenes. Óscar Casas también ha desvelado que está muy alejado de la tecnología.

"No cojo el móvil"

"No tengo ni TikTok, ni Twitter, ni Instagram, no tengo nada, solo WhatsApp y en mi casa, por mi hermano pequeño que tiene 11 años, no cojo el móvil porque a él le estamos inculcando el problema grave que hay ahora mismo con las tablets y los móviles, entonces no puede ver a su hermano mayor con el móvil", ha contado en esta entrevista.

Sobre esta cuestión, también ha opinado que "se está empezando a tambalear". "El alcohol y el móvil hay mucha gente concienciada de que hay que bajarle un poquito a la vaina", ha opinado. En los últimos años se ha observado una tendencia a la baja en lo que respecta al consumo de sustancias entre los jóvenes.

Así lo destacan diferentes estudios. Uno de los más recientes es la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes), que destacó que la población joven los jóvenes tiene "los hábitos más saludables de los últimos 25 años".