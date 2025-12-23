En Reino Unido definen a Madrid con seis palabras que lo dicen todo y que traerán cola

El prestigioso diario británico The Guardian, ganador de un premio Pulitzer, de los British Press Awards y de los Orwell Prize, ha publicado una columna que firma Jaime Palomera, investigador sobre vivienda y desigualdad, que describe de una forma contundente a Madrid.

El autor expone en el texto que Barcelona y Madrid "tienen ideas muy diferentes para abordar la crisis inmobiliaria en España". Sostiene en este sentido que, "mientras la capital del país flexibiliza las regulaciones, la ciudad catalana refuerza la vivienda social" y avisa de que "sus consecuencias afectarán el futuro de todos".

Todo ello a partir de datos demoledores. Por ejemplo, las grandes ciudades han experimentado un aumento de los alquileres de aproximadamente el 60% y de los precios de venta del 90%, "lo que ha dejado a jóvenes, familias trabajadoras y jubilados con dificultades para seguir en sus viviendas o incluso encontrar una".

Palomera sostiene que las formas de afrontar la situación de Madrid y Barcelona "es la historia de dos ciudades y dos visiones opuestas que ahora se arraigan en toda Europa": "Mientras una apuesta todo a la construcción y da rienda suelta a los grandes inversores, la otra intenta con cautela orientar el mercado inmobiliario hacia el bien público, a pesar de las limitaciones políticas e institucionales".

Madrid, "Una alfombra roja para los ricos"

De hecho, resume el estado de Madrid de una forma clarísima: "Una alfombra roja para los ricos". Dice en este sentido que los líderes políticos madrileños "presentan toda la región como un paraíso donde promotores y fondos se enfrentan a 'sin límites ni intervención'.

"La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha cortejado personalmente a los inversores internacionales en eventos organizados por la firma de inversión Blackrock, asegurándoles: 'Están en el mejor lugar, en el mejor momento, para invertir", recuerda.

"Que la oferta resuelva la crisis"

El autor explica que "Madrid ha vendido vivienda pública a fondos de capital privado, se ha opuesto a la regulación del alquiler y está promoviendo la construcción masiva", esperando "que la oferta por sí sola resuelva la crisis".

En este sentido, avisa: "Este enfoque tiene un historial de fracasos en España y en otros países. Estudios recientes demuestran que las limitaciones de la oferta no explican los precios de la vivienda, y que simplemente construir más no garantiza la asequibilidad".

"Demasiado pronto" para sacar conclusiones

Palomera contrapone a eso Barcelona, "que construye bajo normas de interés público, que exigen que una parte de los nuevos desarrollos sea permanentemente asequible, y combina esto con controles de alquileres y medidas fiscales que buscan frenar la especulación".

"Es demasiado pronto para decir qué modelo prevalecerá, pero la experiencia y la investigación muestran que simplemente construir más viviendas y dejarlas en manos del mercado no hace bajar los precios", advierte.