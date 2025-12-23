Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Albert Pla se emociona como pocas veces al recordar a Robe Iniesta: "Me ha cantado todos los discos a cappella"
Albert Pla se emociona como pocas veces al recordar a Robe Iniesta: "Me ha cantado todos los discos a cappella"

"Lo consideraba uno de mis mejores amigos".

Rodrigo Carretero
Albert Pla.
El músico y actor Albert Pla.Getty Images

El músico y actor Albert Pla se ha emocionado como pocas veces en público al recordar a Robe Iniesta, líder de Extremoduro, que falleció el pasado 10 de diciembre a los 63 años.

La relación profesional entre ambos quedó registrada para siempre en varias colaboraciones, entre ellas la canción El día de la Bestia, de Extremoduro, en la que Albert Pla pone parte de la voz.

En una entrevista en Rac1, Albert Pla ha explicado que la relación entre ambos iba mucho más allá de esas colaboraciones artísticas. "Fue desolador. Lo consideraba uno de mis mejores amigos", ha reconocido visiblemente emocionado.

Además, ha mostrado su absoluta admiración por el trabajo de Robe: "Siempre he pensado que estaba a años luz de los demás. Con las letras que hacía, las melodías, la manera de construir las canciones… En una canción había 25 canciones. Y cada vez las hacía mejor".

"Antes de publicarlo me lo cantaba entero"

"Los mejores conciertos que he oído nunca es Robe en su casa. Cuando hacía un disco antes de publicarlo me lo cantaba entero con la guitarra. Él y yo solos. Me ha cantado todos los discos a cappella", ha recordado Albert Pla.

El artista ha asegurado que para él fue "un regalo" que versionara La sequía, una canción de Albert Pla, en su última gira, en un concierto que dio en Barcelona. 

Loquillo también recuerda a Robe

Otro artista que ha hablado sobre la obra y el legado de Robe ha sido Loquillo, quien en una entrevista a El Confidencial ha señalado: "Luego están los artistas políticamente incorrectos y los artistas individuales, que es lo que debe ser un artista de rock: individual, mantener su actitud, su forma y su manera hasta el final. Los dos, Jorge y Robe, han sido un ejemplo de todo eso. Pero te encuentras con que hay una onda de rock fake que nos pretenden colocar".

"Me pude despedir de Jorge de Ilegales, y al día siguiente, a las cuatro de la mañana, me llamó el manager de Robe para decirme que se nos había ido. ¡Hostia puta, a las cuatro de la mañana, tío! Están silbando las balas por encima de mi cabeza y yo me tiro al suelo. No es que acojone, es que es la vida", ha contado Loquillo en la misma entrevista.

