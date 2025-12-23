Zígor Hernández, joven que ha tenido cuatro trabajos simultáneos, renuncia a uno: "Es librar el mediodía de los sábados"

"Tengo cuatro empleos, pero yo vengo a darte una buena noticia. He perdido uno de ellos. Bueno, más que perder he decidido prescindir de uno", introduce el usuario de la red social TikTok Zigoreitor, que comparte su día a día en las redes sociales. Su publicación ha alcanzado más de 7.000 Me Gusta.

"Yo reparto pan. Tengo un pequeño reparto todos los días de la semana de 04.00 a 06.30. Luego reparto paquetes de 07.00 a 20.00, y después reparto hamburguesas, cinco días a la semana, de 20.00 a 23.00", cuenta. "También trabajaba en otra panadería los findes de semana, que es el trabajo que he perdido, porque quería tiempo libre. Pero, a lo tonto, he perdido 600 pavos".

Aun así, asegura que "trabajo me sobra, no considero que me falte la economía. Mejor o peor, ahí está. Y así ganamos en salud y en tiempo. No todo es el dinero". De este modo, cuenta que "el chico tan trabajador que conocéis, va a prescindir un poco del trabajo. Aunque solo sea librar los un poco los fines de semana".

A pesar de asegurar que "es una buena noticia", "es verdad que llega en un momento que dices, joder, pues no tengo tiempo. Hay que poner en una balanza y equilibrar".

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la noticia y han celebrado la vida. "Eres un grande, descansa esos días que te lo mereces", comenta un usuario. "Haces bien, el tiempo libre es mucho y ahora ya tienes pareja. Pues a disfrutar con ella. Eres un máquina", celebra otro.

Aunque muchos otros han cuestionado que el protagonista tenga tantos trabajos a la vez. ¿En la declaración de la renta no te crujen por tener más de un trabajo?, cuestiona un internauta. "¿Cómo has conseguido los curros?", pregunta otro.