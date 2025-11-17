Óscar Puente elige una estrofa de una canción de Rosalía para responder a Abascal

10 días después de la publicación de Lux, el nuevo disco de Rosalía, la cantante catalana sigue en boca de todos y siendo uno de los temas que focalizan cualquier conversación sin importar profesión, edad o localización. Incluso se ha colado con mucha fuerza en el mundo de la política.

El último en hablar ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno, Óscar Puente, que ha utilizado su perfil de X para contestar al líder de Vox, Santiago Abascal, con una estrofa de la canción La Perla, de Rosalía.

Abascal recuperó un tuit de abril del 2019 en el que compartió un vídeo de un obrero que defendía votar a Vox junto a un "año 2019, como si fuera hoy...". Puente ha respondido al mensaje con el siguiente mensaje: "¿Qué 2019?. Llevas así desde que te tienes de pie".

Además, también ha añadido una frase de la canción de La Perla en la que se dice "no sabe lo que es cotizar". Su tuit, que lleva más de 800.000 reproducciones, acumula más de 8.000 me gusta y 600 compartidos.

¿Qué significado tiene 'La Perla'?

En su entrevista en La Revuelta, Rosalía tuvo que hablar sobre a quién iba dirigida esta canción, ya que era una de las que más ha dado que hablar de este disco por sus supuestas indirectas a Rauw Alejandro. Este tema, se viralizó gracias a versos como "la decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial".

Sobre a quién va dirigida y si verdaderamente es una pulla al cantante puertorriqueño, la artista catalana no terminó de aclararlo: "Aunque también hay mucha ficción en el disco, un punto de ficción y no ficción".

"Me puedes mandar un top 3 de cantantes que crees que son La Perla", dijo dejando claro que se trata de un artista. "Pero el problema está en que todos conocemos a más de un perla", añadió dejando aún más la incógnita abierta.