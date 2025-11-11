Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Rosalía aclara las dudas sobre 'La Perla' en 'La Revuelta': "Hay un punto de ficción y de no ficción"

La catalana revolucionó el programa de David Broncano repartiendo 'bizcochito', cantando en directo e incluso retándole a un pulso.

Rosalía sacando bíceps en 'La Revuelta'.TVE

Era la artista de la semana y no podía faltar en la pequeña pantalla. Tras los rumores y la espera, la entrevista a Rosalía en La Revuelta (TVE) marcó todo un hito en las televisiones este lunes. 

La catalana visitó el programa de David Broncano y se sumó a todo el show del formato desde su presentación, a través de una supuesta junta de vecinos cargada de celebrities como Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Javier Calvo, Manuela Carmena, Carmen Machi o Estopa, entre otros, hasta su respuesta a las preguntas clásicas con las que reflexionó sobre su celibato voluntario.

La artista, que presentó su disco Lux que desde antes de su lanzamiento el pasado viernes ya copaba titulares, le regaló a Broncano un bizcocho "de 14 quilates" hecho por ella, que acabó repartiendo entre el público, protagonizando otro de los momentos de la noche. Pero también se animó a retarle a un pulso haciendo gala de su bíceps tras hablar con el culturista Joan Pradells sobre su rutina de ejercicio.

Pero si hubo un momento aplaudido por el público fue cuando decidió cantar en directo a capella y sin apenas calentar la voz un fragmento de La Perla, una de las canciones que más ha dado que hablar de este disco por sus supuestas indirectas a Rauw Alejandro. Este tema, se ha viralizado gracias a versos como "la decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial".

"Vaya elección de canción, eh", comentó el presentador a lo que Rosalía le preguntó si él podría considerarse una perla. "Creo que como todo el mundo he cometido errores y ahora intento ser más responsable de las cosas. Porque luego piensas en el pasado y piensas 'qué tonto", reveló Broncano, quien prestó especial atención a una de las expresiones de la canción como "hacer la 13-14".

Sobre la gestión de esta decepción, el humorista le preguntó a la catalana si le había hecho saber a su expareja sus sentimientos. "Claro, yo lo digo todo. Le he escrito La Perla", bromeó sobre el supuesto beef.

Sobre a quién va dirigida y si verdaderamente es una pulla al cantante puertorriqueño, la artista no acabó de aclararlo. "Aunque también hay mucha ficción en el disco, un punto de ficción y no ficción", indicó. Sin embargo, tras la insistencia de Broncano, acabó accediendo a que este mirara los invitados que habían acudido al programa y le escribiera con sus candidatos.

"Me puedes mandar un top 3 de cantantes que crees que son La Perla", dijo dejando claro que se trata de un artista. "Pero el problema está en que todos conocemos a más de un perla", añadió dejando aún más la incógnita abierta.

La artista también respondió, como todos los invitados al programa, a las llamadas preguntas clásicas, aunque en realidad lo hizo solo con una: la del sexo. "Cero. Celibato. Mi libido baja mucho cuando tengo épocas de mucho estrés", aclaró la artista que ya había dejado claro que estaba en "celibato voluntario". No obstante, abrió una nueva incógnita en el programa al asegurar que había tenido un sueño erótico en el que tenía un orgasmo y cómo puntuaba esto.

