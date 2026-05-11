Pablo Carbonell desmonta la "prioridad nacional" de Vox tras fijarse en este detalle: "Demagogia identitaria"
En una entrevista para 'El Mundo'.
El cómico y músico Pablo Carbonell ha concedido una entrevista a El Mundo, donde ha hecho un repaso a su trayectoria personal y profesional, íntimamente ligada esta última al mundo del espectáculo y la Movida madrileña.
Precisamente, sobre este movimiento cultural, Carbonell habla largo y tendido sobre aquella época, asegurando que ahora "hemos perdido la fiesta y la capacidad de celebrar la opinión del contrario".
Al hilo de esto, en la entrevista aborda la actualidad política de España, donde cree que "ahora hay una gran decepción". Asimismo, el músico afirma que "un tío con una bandera, ya sea de un equipo de fútbol, de una región de España, de la propia España o de Estados Unidos, me parece un hombre que ha perdido muchas cualidades humanas".
Seguidamente le han preguntado por la "prioridad nacional" que promulga Vox durante las últimas semanas, y que ha levantado una oleada de críticas desde buena parte de la izquierda.
"Todo el mundo quiere cosas muy similares"
"No va conmigo y tampoco va a ir a ningún sitio", asegura sobre este concepto que, pese a varios intentos, ni en Vox han sabido a qué se refieren exactamente. El actor ha puesto de ejemplo el pacto de gobierno de Extremadura firmado por PP y Vox recientemente.
"Dicen una cosa en un párrafo y la refutan en la siguiente acogiéndose a la Constitución, que dice exactamente lo contrario", asegura Carbonell, quien cree que "todo el mundo quiere cosas muy similares" como "que no haya incendios, inundaciones ni accidentes de trenes".
"Esperemos que el género humano reivindique la consensualidad contra esta ola de demagogia identitaria", opina el cantante, quien se ha hecho una pregunta muy procedente.
"¿Por qué no trabajamos todos un poco en esto en vez de pasarnos la vida buscando culpables en cualquier otro grupo? Siento, sinceramente, que antes teníamos más respeto por los demás. Hoy rige el individualismo, el yo antes que tú y el dinero manda más de lo que debería", sentencia el músico.