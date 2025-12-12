Marc Márquez ve las motos reales y suelta un comentario totalmente espontaneo delante de Felipe VI

El rey Felipe VI recibió este jueves en el Palacio de la Zarzuela a los pilotos de Moto GP y hermanos, Marc y Álex Márquez, en un encuentro en el que se quiso reconocer el trabajo de ambos tras una brillante temporada, ya que al campeonato conquistado por Marc se sumó el subcampeonato del hermano menor, Álex. Junto a ellos también acudió el representante conjunto que tienen, Jaime Martínez.

Esta temporada, tras varios cursos plagados de lesiones, Marc Márquez se convirtió en el piloto más joven en lograr nueve campeonatos mundiales, de ellos siete títulos en MotoGP, uno en Moto2 y otro en la categoría de 125 cc.

La visita de ambos pilotos regaló conversaciones privadas únicas y hasta un momento destacado, cuando ambos pudieron hablar con los motoristas de la Guardia Real y ver las motos que estos llevaban en sus servicios.

En un vídeo publicado por la propia Casa Real se puede ver como el monarca les felicitaba por el Mundial. "Ha sido un Mundial único por dos cuestiones, una por volver de las lesiones y otra porque el principal rival dormía en el mismo techo porque vivíamos juntos. Tenías que adelantarlo a él o él a mí", le contestó Marc, mientras que Álex apostillaba un "todo quedaba en casa".

El momento con el Guardia Real

Tras visitar algunas de las principales instancias de La Zarzuela ahí fue cuando acabaron con un motorista de la Guardia Real. "Al venir nos guiaba una moto", comentaron, confirmando al segundo que se trataría de una de la Guardia Civil.

Márquez, en ese momento, quiso hacer un comentario al motorista real y le soltó un espontáneo "buen cacharro este, esto pesa, eh". El trabajador le contó que "la más antiguo que tenemos es de 1988". "Felicidades por llevarla", le respondieron ambos pilotos, mientras le decían que sí que costaba.

Finalmente, acabaron con otra felicitación de Felipe VI, que les aseguró que "es increíble lo que estáis logrando". "A ver este 2026 si me lo pone difícil o se lo pongo yo difícil a él, pero que se quede en casa", le replicó el mayor de los hermanos Márquez, mientras que Álex añadió un "eso es lo importante".