Isabel Díaz Ayuso llama "prensa del régimen" a TVE y Javier Ruiz le da una réplica para enmarcar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido al paso de la información desvelada por elDiario.es que asegura que su pareja, Alberto González Amador, opera con una identidad falsa en Quirónprevención. Concretamente, lo hace bajo el pseudónimo de Alberto Burnet González.

Por esta cuestión le ha preguntado el periodista Alberto Collantes, de Mañaneros 360, el programa de TVE que conduce Javier Ruiz. "Un particular puede ponerse el correo electrónico que considere en su vida particular", ha dicho, acusando a la cadena pública de ser "la prensa del régimen" y de "acosar" a "un particular".

"Hay movimientos que están amedrentado a los medios"

En esta línea, ha dicho que Alberto González Amador "no puede ponerse el correo electrónico que uno decide, sino el que decide Radio Televisión Española o la Moncloa", y le ha preguntado irónicamente "¿qué correo se tiene que poner?".

La respuesta de Javier Ruiz no se ha hecho esperar. El director y presentador de Mañaneros 360 ha comentado que "hay un efecto Fiscal General del Estado en la Comunidad de Madrid". Haciendo gala de su conocido sarcasmo, el periodista valenciano ha contestado a las palabras de Isabel Díaz Ayuso con una repuesta que es para enmarcar.

"Si yo, presidenta, soy capaz de tumbar a un general del Estado, ¿cómo no voy a tumbar a un periodista, cómo no me voy a cargar un programa, o no me voy a llevar por delante una televisión pública? Hay movimientos legales en ese gobierno que están amedrentando a los medios", ha ironizado.

TVE, "La televisión del régimen" para Ayuso

No es la primera vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid se refiere a RTVE como "la prensa de régimen". Según Isabel Díaz Ayuso, la radio televisión pública obedece los dictados del Gobierno. Igualmente, desde el PP también han puesto en la diana a otros medios de comunicación como El País o elDiario.es.

Su particular guerra contra los medios de comunicación empezó con el caso de su pareja, Alberto González Amador. "Yo no había visto nunca a tantos periodistas faltando el respeto al trabajo de los demás, los del régimen, por cierto, que son verdaderas cargas públicas, no cargos públicos, porque cobran tres veces lo que yo algunos y no asumen ningún tipo de responsabilidad", dijo recientemente.