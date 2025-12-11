Dimite Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE, en pleno escándalo por las denuncias de acoso en el partido

El secretario de Estudios y Programas del PSOE, Javier Izquierdo, ha presentado este jueves su renuncia como miembro de la dirección federal y como senador en plena crisis de escándalos sexuales en el partido.

"Tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembro de la CEF y también como senador", ha anunciado Izquierdo en un mensaje en la red social 'X' sin dar más explicación.

Minutos antes de la renuncia, Eldiario.es publicaba la existencia de una cuarta denuncia por presunto acoso sexual en el PSOE dirigida en esta ocasión contra Izquierdo.

Según ha explicado el hasta ahora dirigente socialista, ha tomado la decisión "para afrontar otras tareas profesionales y personales, seguro de que habrá quien lo haga mejor". "Siempre agradecido", ha zanjado en la publicación.

Fuentes de Ferraz han confirmado a Europa Press la renuncia de Izquierdo, a la vez que han que precisar que no pueden conocer si existe la denuncia al tratarse de una cuestión confidencial.

En este contexto, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, presentará este viernes 12 de diciembre las conclusiones tras la investigación sobre las denuncias de acoso contra el exdirigente socialista Francisco Salazar. Además, junto a la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, ha convocado a todas las responsables de esta área a una reunión presencial en la sede del partido en la calle Ferraz.

Sorpresa por su salida y toca reorganizarse

Su salida ha sorprendido a su propio grupo parlamentario y llega en un momento delicado para el partido. La denuncia se suma a otras registradas en los últimos días contra distintos cargos socialistas: aparte del mencionado Francisco Salazar, exasesor de Moncloa, Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos y suspendido de militancia, y José Tomé, presidente de la diputación de Lugo, que ya ha presentado su baja en el partido y ha dimitido de su cargo institucional.

Izquierdo, senador por Valladolid, era además portavoz en dos comisiones: la de Vivienda y Agenda Urbana, y la que investiga la gestión del presidente de CIS. Arquitecto de formación, ha desempeñado distintos puestos orgánicos e institucionales en el PSOE y en las instituciones: diputado en el Congreso, delegado de Gobierno de Castilla y León, procurador en las Cortes autonómicas y concejal de Valladolid.

Su renuncia añade presión interna a la dirección socialista en un contexto de denuncias encadenadas y abre la puerta a una reorganización en la ejecutiva federal y en el grupo del Senado.