Una argentina se va a vivir a España y alucina por un choque cultural: "Están a años luz, son muy inclusivos"

Agos (@agossingps) es una joven argentina que actualmente vive en España y publica 'vlogs' y vídeos diarios sobre su día a día en el país, hablando de curiosidades, diferencias culturales y otros intereses que ha ido aprendiendo en su día a día.

En ese tiempo que ha vivido ha aprendido muchas costumbres españolas y ha llegado a una clara conclusión: algunos comportamientos de los españoles están a "años luz" de lo que ha visto en Argentina.

"Son cosas en las que siento que España está a años luz de Argentina, como el acuerdo social que tienen para manejarse en las escaleras mecánicas. En la derecha te paras y vas tranquilo y por la izquierda subes", ha contado en el vídeo, que ha acumulado más de 59.500 visitas.

Se ha dado cuenta de que es simplemente una actitud común de todos, pues depende del país funciona diferente. En Japón, por ejemplo, según la ciudad es justo al revés: en Tokio, la capital, los ciudadanos suben por la parte derecha de las escaleras mecánicas, mientras que los que esperan se sitúan a la izquierda.

La limpieza de las plazas

Le ha sorprendido para bien lo limpio que están las calles y las plazas en España. "La conciencia de reciclaje que tienen... Increíble, un aplauso". Sin duda, una de las cosas que más le han gustado es que los españoles son "superinclusivos y en todo sentido".

"Nadie te juzga si hablas con la E, lo naturalizan, en todos lados hay rampas, hay sistema braille como en las paradas de autobuses o en cualquier cartel random, hasta en los restaurantes hay sistema braille... Y ya ni hablar de los restaurantes 'pet friendly'", ha confesado.

La prioridad del peatón

Por su experiencia en Argentina ha comprendido que en España existe "la verdadera prioridad del peatón" y que los conductores respetan por encima de todo las señalizaciones de tráfico. "Te frenas en el paso de peatones y paran para que pases, si cruzas te pasan por encima, por pelotudo", ha comentado con ironía.

Algo que la tiene enamorada es que haya baños públicos en la calle. "Allí (en Argentina) si me hago pis tengo o que volver a mi casa o meterme en un bar y rogar que me dejen pasar sin consumir primero", ha concluido.