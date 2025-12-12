Zelenski plantea por primera vez que los ucranianos decidan por referéndum si hay cesión de territorio

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras reunirse con el Taoiseach de Irlanda, Micheal Martin, en la sede del Gobierno, el 2 de diciembre de 2025, en Dublín.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que han entregado a Estados Unidos una nueva versión del borrador del acuerdo de paz con Rusia y ha defendido que cualquier decisión que afecte a la soberanía de los territorios del este del país actualmente ocupados por Rusia se dirima en un referéndum.

Zelenski ha explicado que la versión que han entregado a la Casa Blanca no solo contempla la postura de Ucrania, sino también la de Europa. "No es un plan definitivo, es una reacción a lo que recibimos, a las condiciones previas", ha matizado el presidente ucraniano en un encuentro con la prensa en Kiev.

"Actualmente es difícil predecir cuáles serán los documentos finales. Los rusos quieren todo el Donbás, pero nosotros, por supuesto, no lo aceptamos", ha señalado Zelenski, quien ha explicado que muchos de los asuntos a tratar aún dependen de cómo se desarrollen la veintena de puntos clave del borrador.

En lo que respecta a la soberanía de los territorios ocupados por los de Vladimir Putin, Zelenski ha defendido la necesidad de que se escuche la opinión del pueblo de Ucrania, ya sea a través de elecciones o de un referéndum. "Debe existir una postura del pueblo ucraniano", ha dicho, según ha recogido la agencia Ukrinform.

"El pueblo ucraniano responderá a esa pregunta", ha dicho Zelenski, quien ha señalado que entre los principales desacuerdos está cómo gestionar la situación en la región de Donetsk, donde Rusia, con el visto bueno de Estados Unidos, reclama la retirada de las tropas ucranianas, a cambio de no meter a las suyas. "Definitivamente esto no beneficia a Ucrania, pero debemos continuar con las conversaciones e intentar encontrar respuestas a todas las preguntas", ha dicho.

Entre los puntos de fricción está también todo lo que rodea a la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y uno de los principales escenarios en los que se está dirimiendo esta guerra, entre acusaciones cruzadas entre las partes sobre los ataques de uno y otro a estas instalaciones.

Soldados y garantías

Zelenski también ha contado que han recibido una propuesta de Estados Unidos con eventuales garantías de seguridad, el cual le será remitido una vez lo hayan analizado e incluido las suyas. "Incorporaremos nuestras ideas" y "en unos días entregaremos un documento a la parte estadounidense", ha dicho.

En lo que respecta al tamaño de las Fuerzas Armadas, Zelenski ha afirmado que se mantendrá en 800.000 efectivos, una cifra muy similar a la actual, según el último borrador, después de que en planes anteriores se propusieran limitaciones más significativas. "Hemos ultimado este punto con bastante precisión", ha destacado. En el primer documento, que tanto irritó a Kiev, la cifra aportada era de 600.000.

Asimismo, ha informado de que ha pedido al Parlamento que preparen enmiendas legislativas acerca de la posibilidad de celebrar elecciones en tiempos de guerra. "Lo más importante es que se lleven a cabo de manera legítima", ha dicho.

"Si es posible que nuestros socios nos ayuden a organizar el proceso electoral de forma segura y dentro de un plazo adecuado, lo apoyaré", ha afirmado Zelenski, que también confía en el apoyo de Estados Unidos para persuadir a esos Estados que todavía se resisten a dar luz verde a su entrada en la Unión Europea.

En clara alusión a Hungría, Zelenski cree que Trump "tiene ciertas herramientas de influencia" para desbloquear el camino de Ucrania hacia la Unión Europea, si bien ha lamentado que en lo que respecta a la OTAN, Estados Unidos no está por la labor. "No nos quieren ver ahí (...) No nos invitaron antes y esa postura no ha cambiado. Esa postura ha sido una constante", ha afirmado.

Zelenski también ha advertido de que la negociación está sujeta a muchos riesgos y no descarta que Rusia acabe finalmente por echarse atrás. "Estamos haciendo todo lo posible para que funcione. Estamos siendo constructivos", ha dicho.

"No veo ninguna demostración de que quieran poner fin a la guerra, pero no quieren que sea aún más difícil económicamente, y lo será (...) Será aún más difícil si le dicen a Trump que no pondrán fin a la guerra, irá más allá y aumentará la presión", ha señalado Zelenski.

Keir Starmer, Friedrich Merz, Volodimir Zelenski y Emmanuel Macron, en el número 10 de Downing Street, el 8 de diciembre de 2025. Toby Melville - WPA / Getty Images

Un momento "decisivo"

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el resto de los líderes aliados de la llamada Coalición de Voluntarios coincidieron este jueves en que Ucrania y la región euro-atlántica están ante un momento "decisivo" mientras las negociaciones de paz para poner fin al conflicto continúan.

Starmer copresidió una reunión virtual de la coalición, con aproximadamente una treintena de líderes, donde "actualizó a los aliados acerca de los encuentros de esta semana con otros socios internacionales y sobre el trabajo intensivo continuado en el plan de paz liderado por Estados Unidos", dijo un portavoz de Downing Street -oficina del primer ministro británico- en un comunicado difundido por medios locales.

"Todos coincidieron en que este es un momento decisivo para Ucrania, su pueblo y para la seguridad compartida en la región euro-atlántica", comentó.

En la llamada también estuvo presente, entre otros, el presidente ucraniano, Zelenski, que según Downing Street, trasladó al resto de líderes aliados los últimos acontecimientos del bombardeo ruso continuado en Ucrania y cómo sigue "matando civiles inocentes y destruyendo infraestructura crítica".

Del mismo modo, durante la reunión, los mandatarios de la Coalición de Voluntarios también departieron sobre el "importante progreso" logrado a la hora de debilitar la maquinaria de guerra de Moscú "a través de sanciones coordinadas y medidas coercitivas" y de aumentar la ayuda a Ucrania. "También abordaron los avances conseguidos en la movilización de activos soberanos rusos congelados", confirmó el portavoz de Downing Street.

Particularmente, Starmer subrayó que el Reino Unido seguirá trabajando conjuntamente con los socios para mantener la presión sobre Rusia y dar apoyo a Ucrania "por tanto tiempo como sea necesario".

En este sentido, los líderes coincidieron asimismo en la importancia de continuar respaldando la financiación militar, en un momento en el que Ucrania inicia el que será su cuarto invierno en guerra.

La reunión se produjo días después de un primer encuentro entre Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, y Zelenski en Londres y tras una llamada de los tres primeros con el presidente estadounidense, Donald Trump, ayer para abordar el plan de paz impulsado por Washington para Ucrania.

Por su parte, el presidente ucraniano dijo este jueves haber recibido de parte de la Casa Blanca un plan de garantías de seguridad para Ucrania, que revisará con su equipo y que devolverá añadiendo sus propias propuestas en unos días.