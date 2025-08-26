Paga 16.000 euros para irse a estudiar a Estados Unidos y atención a lo que le dice la agencia en el último momento

La usuaria de TikTok Cecilia (@usa.exchange.estu), una estudiante española que planea irse a hacer un curso a Estados Unidos, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando qué es lo que le ha dicho la agencia en el último momento.

"Chicos, el meme se ha hecho real. ¿Perdona? Bueno, al final me quedo en España. No porque quiera. ¿Vale? Yo iba a hacer un año de intercambio", ha comenzado relatando la usuaria, indignadísima.

"Bueno, que si os han salido mis vídeos ya lo sabréis, porque lo digo en todos, literalmente. Lo IBA a hacer. Porque me llama la agencia ayer y me dice: 'Uy, que no te vas, tolai'", ha comentado Cecilia.

"Que llevas un año mandando todo, diciéndole a todo el mundo: 'Sí, me voy de intercambio', pagando... Mis padres, que se han sacrificado un montón: 16.000 euros. ¡16.000 euros! O sea, ¿el sacrificio que es esto, loco?", se ha quejado la estudiante.

"Qué vienes ahora decirme a mí, cuando ya han empezado las clases, que no tengo familia. No chicos, si familia tengo, lo que no tengo es High School. Y me ha pasado ya dos veces", ha asegurado la española.

"Madre mía, he quedado como una panoli. ¿De verdad, de verdad? ¡Un año! Es que en mi cabeza yo me voy a Estados Unidos, en mi cabeza yo me voy. No, no, no, es que esto no puede ser", ha censurado la tiktoker.

"Claro, me llaman y con qué cara me quedo yo. Es coña, ¿no? O sea, es coña, Me dicen que hay cuatro opciones. Uno: te devolvemos el dinero. ¡Me cago en tus muertos!", ha añadido la usuaria.

"A ver, que yo no he hecho la culpa a la agencia ni nada, porque es culpa de del momento de la política que hay allí, que tampoco puedo hablar, claro, porque como estoy con la agencia...", ha señalado la española.

"Ay, madre mía. Bueno, nada, que mis opciones son pagar 10.000 euros más, que a ver de dónde me los saco yo, chicos, porque no tengo ese dinero, no lo tengo. Para ir a un instituto privado", ha comentado Celia.

"O quedarme en un internado, pero no podría ver Estados Unidos. O sea, me encanta, ir a Estados Unidos a no ver Estados Unidos. Bravo, chicos. Madre mía. Pues nada, chicos, puedo esperar hasta el 1 de septiembre. Más vale que me den familia o me suicido", ha concluido la usuaria con dramatismo.

"16.000€ ha pagado esta chica para que le digan: amor te quedas en casaaaa. Cada video que me sale sobre agencias para irse a estudiar fuera es más surrealista que el anterior", ha comentado una tuitera.

"Las agencias son un timo. Seguro que sabían que no había colegio para todos, pero si a última hora te dicen que la única opción de que te vayas es pagar 10.000€ más, alguno lo paga. Te han cobrado el doble y parece que lo has elegido tú", ha comentado otra usuaria.