Paloma del Río: "No me gustó nada el Mundial de España del 82. Fue un poco muy cogido con pinzas"

Paloma del Río es uno de los nombres propios del periodismo deportivo español. Con 16 participaciones de verano e invierno, es la periodista española que más veces ha cubierto el evento deportivo.

Contó hace unos meses en TVE que sus inicios laborales fueron como auxiliar en la UCI de la Clínica Ruber y poco después se sacó la carrera de periodismo: "Un día, estando ya en quinto, vi un cartel que ponía 'prácticas en RTVE'. El 1 de julio del 86 llegué como todos los pardillos, jovencitos, atemorizados".

Ahora, unos cuantos años después, rememora en Las 10 del Mundial que, precisamente, fue el Mundial de México 1986 el primero que recuerda porque ya estaba en TVE trabajando.

Como muchos de los que han participado en la sección, el Mundial de 2010 que ganó España es el principal hito que recuerda de este evento deportivo. Algo curioso es que ha sido la única que ha respondido, de momento, que sus jugadores de fútbol masculino que han definido una era en la Copa del Mundo son Butragueño —por España— y de manera internacional el mítico Franz Beckenbauer, de Alemania.

Paloma Del Río EUROPA PRESS

- ¿Cuál es tu primer recuerdo viendo un Mundial?

El que recuerdo con más intensidad es el de México del 86 porque ya estaba trabajando en televisión y hasta entonces no le había prestado tanta atención como en ese momento y los goles de Butragueño contra Dinamarca.

- ¿Qué partido de Mundial te ha marcado más emocionalmente?

La final de Sudáfrica. A todo el que le guste el fútbol, y eso que el fútbol no es lo mío, pero esa final fue épica y creo que a todo el mundo nos encandiló.

- ¿Prefieres ver el fútbol solo o acompañado?

Acompañada porque luego puedes intercambiar opiniones de tácticas y estas cosas.

- ¿Cuál consideras el mejor Mundial de la historia y por qué?

Cualquiera que sea en Europa, por aquello del cambio de hora, y no tener que madrugar para ver un partido. Me gustó mucho el de Francia, no me gustó nada el de España del 82, me parece que fue un poco muy cogido con pinzas, pero el de Francia me gustó mucho.

- ¿Qué selección crees que ha dejado la huella más grande en los Mundiales?

Siempre ponen el foco en Brasil, Argentina y luego salen los tapados. Me gusta mucho como juegan los japoneses, los alemanes o Inglaterra que no dejan de atacar. No va a estar Italia pero no me gusta su juego porque es muy defensivo y marrullero. España en esa etapa de Vicente Del Bosque y de Luis Aragonés fue un equipo muy ofensivo y me gusta que la gente ataque.

- ¿Qué jugador crees que ha definido una era en la Copa del Mundo?

Español Butragueño y de manera internacional Beckenbauer, de Alemania.

- ¿Un gol histórico que siempre te venga a la cabeza?

Creo que dos, el de la Mano de Dios de Maradona y el de Iniesta en la final de Sudáfrica, que es el que me viene a la cabeza por el triunfo de España.

- ¿Tienes alguna manía rara cuando juega tu selección?

No. Me gusta disfrutar del fútbol, me gusta el deporte en general y me gusta disfrutar de la competición, que jueguen al ataque y sepan defenderse. No tengo manías en particular.

- ¿Con quién te gustaría ver un partido de fútbol? ¿Y con quién no?

Me encantaría verlo con Vicente del Bosque y que me fuese explicando cosas de táctica, de movimiento de jugadores. No tengo ningún enemigo ni nadie con quien no vería un partido. Quizá con alguien que se ponga muy nervioso y grite. A mí me gusta el deporte con pasión pero no con gritos y con histerias.

- La mayor injusticia que recuerdas en un Mundial.

En Estados Unidos, el cabezazo de Luis Enrique que le rompieron la nariz y se quedó, no recuerdo si hubo tarjeta, pero se llevó un cabezazo que le partió la cara y aquella imagen me impactó, ¿cómo es posible que no lo sancionaran?

Por lo demás, si te refieres a aspectos del juego de triunfos o derrota, lo que está en el juego es el que gane el partido y más allá de eso, el que mejor lo haga o más suerte tenga será el que gane.