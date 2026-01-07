Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Para a echar gasolina, va al restaurante a pedir dos bocadillos y dos cañas y lo que le cobran asusta
Ha hecho una denuncia en su cuenta de X. 

Alfredo Pascual
La publicación de @lexjgd con lo que le han cobrado en un restaurante.
Cada vez es más habitual ver en redes sociales elevadas cuentas con los precios de bares y restaurantes que meten miedo a los propios usuarios que únicamente las ven y no son los que han sufrido ese coste. En TikTok puede ser la plataforma en la que más se difunden, aunque en otras como en X (la Twitter de siempre) o Instagram también se suelen ver imágenes y testimonios de este tipo.

Una de los últimas en difundirse en X ha sido la del usuario @lexjgd, que ha contado lo que le han cobrado en un restaurante de un área de servicio en la que ha tenido que parar para echar gasolina al coche.

En total, tal y como se puede ver en la imagen que ha difundido, ha pedido dos cañas de cerveza y dos bocadillos de ternera y le han cobrado, nada más y nada menos, que 33,80 euros. Desglosado, cada caña tiene un precio de 1,90 euros, mientras que el bocadillo asciende a 15 euros. El problema es que, según se ve en la foto, hay un filete de ternera que no ocupa ni el pan. 

"Paras a echar gasolina, vas al restaurante de enfrente, y pides para llevar: 2 bocadillos y 2 cañas… ¿no me digáis que no es como para empezar a dar ostias con la mano abierta?", ha denunciado el usuario.

Otras cuentas virales

Recientemente, se compartió en la misma red social el testimonio de un usuario que denunció lo que le habían cobrado a la hora de desayunar en una cafetería del centro de Sevilla: "Se está llenando el centro de Sevilla de pasamontañas".

Según se podía ver en el ticket, el café con leche semidesnatada le costó 2,20 euros y la flauta de jamón, es decir, un pequeño trozo de pan con jamón a 11,50 euros. En total 13,75 euros.

Otro caso parecido fue el de unos sevillanos que habían ido a desayunar a un bar en Madrid. Uno de ellos lo contó: "Han venido unos amigos de Sevilla a pasar el finde y hemos bajado a desayunar. 3 desayunos 31.20€. Han mirado la cuenta 3 veces a ver si era verdad, hemos normalizado que un desayuno en Madrid sean 10€ por persona".

Y así un sinfín de mensajes de este estilo. 

Alfredo Pascual
Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 