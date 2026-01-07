Para a echar gasolina, va al restaurante a pedir dos bocadillos y dos cañas y lo que le cobran asusta

La publicación de @lexjgd con lo que le han cobrado en un restaurante.

Cada vez es más habitual ver en redes sociales elevadas cuentas con los precios de bares y restaurantes que meten miedo a los propios usuarios que únicamente las ven y no son los que han sufrido ese coste. En TikTok puede ser la plataforma en la que más se difunden, aunque en otras como en X (la Twitter de siempre) o Instagram también se suelen ver imágenes y testimonios de este tipo.

Una de los últimas en difundirse en X ha sido la del usuario @lexjgd, que ha contado lo que le han cobrado en un restaurante de un área de servicio en la que ha tenido que parar para echar gasolina al coche.

En total, tal y como se puede ver en la imagen que ha difundido, ha pedido dos cañas de cerveza y dos bocadillos de ternera y le han cobrado, nada más y nada menos, que 33,80 euros. Desglosado, cada caña tiene un precio de 1,90 euros, mientras que el bocadillo asciende a 15 euros. El problema es que, según se ve en la foto, hay un filete de ternera que no ocupa ni el pan.

"Paras a echar gasolina, vas al restaurante de enfrente, y pides para llevar: 2 bocadillos y 2 cañas… ¿no me digáis que no es como para empezar a dar ostias con la mano abierta?", ha denunciado el usuario.

Otras cuentas virales

Recientemente, se compartió en la misma red social el testimonio de un usuario que denunció lo que le habían cobrado a la hora de desayunar en una cafetería del centro de Sevilla: "Se está llenando el centro de Sevilla de pasamontañas".

Según se podía ver en el ticket, el café con leche semidesnatada le costó 2,20 euros y la flauta de jamón, es decir, un pequeño trozo de pan con jamón a 11,50 euros. En total 13,75 euros.

Otro caso parecido fue el de unos sevillanos que habían ido a desayunar a un bar en Madrid. Uno de ellos lo contó: "Han venido unos amigos de Sevilla a pasar el finde y hemos bajado a desayunar. 3 desayunos 31.20€. Han mirado la cuenta 3 veces a ver si era verdad, hemos normalizado que un desayuno en Madrid sean 10€ por persona".

Y así un sinfín de mensajes de este estilo.